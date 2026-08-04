Μια μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση, την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία ζώων που απομακρύνθηκαν από τις φωτιές της Δυτικής Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη σε Βίλια και Μέγαρα.

Στην κλειστή αίθουσα του Σταδίου Ολυμπιονικών Μεγάρων έχει δημιουργηθεί Σταθμός Υποδοχής και Φροντίδας Πυρόπληκτων Ζώων, στον οποίο μεταφέρονται αδέσποτα αλλά και οικόσιτα ζώα που εντοπίστηκαν στις περιοχές από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά.

Πολλά από αυτά κατάφεραν να ξεφύγουν από τις φλόγες, ωστόσο πλέον βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα νέο πρόβλημα: δεν έχουν ασφαλές μέρος στο οποίο να επιστρέψουν, καθώς οι χώροι όπου ζούσαν έχουν καεί ή παραμένουν απροσπέλαστοι.

Μεγάλη ανάγκη για προσωρινές φιλοξενίες

Ιδιαιτέρως επείγουσα είναι η ανάγκη για τη φιλοξενία μικρών κουταβιών, ηλικίας περίπου δύο έως τεσσάρων μηνών. Τα ζώα χρειάζονται αυξημένη φροντίδα, ενώ δεν μπορούν ακόμη να βγουν βόλτα μέχρι να ολοκληρώσουν τον απαραίτητο εμβολιασμό τους.

Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων απευθύνει έκκληση σε πολίτες που μπορούν να ανοίξουν προσωρινά το σπίτι τους για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, εκτός εάν κάποιο από τα ζώα υιοθετηθεί νωρίτερα.

Οι εθελοντές προειδοποιούν ότι πρόκειται για πολύ μικρά ζώα, τα οποία είναι πιθανό να κλαίνε όταν μένουν μόνα, να λερώνουν ή να προκαλούν ζημιές, όπως συμβαίνει με όλα τα κουτάβια. Τονίζουν, ωστόσο, ότι η προσωρινή φιλοξενία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή.

Τα ζώα βρίσκονται στα Μέγαρα, αλλά υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς τους και στην Αθήνα.

Ο σταθμός θα λειτουργεί για όσο χρειαστεί

Η δομή λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Μεγαρέων, της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, της Dog’s Voice, της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων, του Αδέσποτου Παλμού και δεκάδων εθελοντών.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν άνθρωποι από Βίλια, Μέγαρα και γειτονικές περιοχές, αλλά και εθελοντές που έφτασαν από την Αθήνα και τη Χαλκίδα, προκειμένου να βοηθήσουν στη φροντίδα των ζώων.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μεγαρέων, ο Σταθμός Υποδοχής και Φροντίδας θα παραμείνει ανοιχτός για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Εκτός από προσωρινές φιλοξενίες, υπάρχει ανάγκη για ζωοτροφές, είδη φροντίδας, υλική υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της περίθαλψης και της παραμονής των ζώων στη δομή.

Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων επισημαίνει ότι ακόμη και η μικρότερη προσφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά για τα ζώα που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στην καταστροφή.

Η κινητοποίηση συνεχίζεται, με τους εθελοντές να δίνουν καθημερινά μάχη ώστε κανένα από τα ζώα που σώθηκαν από τις φλόγες να μη μείνει χωρίς φροντίδα και προστασία.