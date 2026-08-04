Με παιδιά στην αγκαλιά και όσα προσωπικά αντικείμενα πρόλαβαν να συγκεντρώσουν, εκατοντάδες κάτοικοι των κοινοτήτων γύρω από το ηφαίστειο Φουέγκο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς η νέα εκρηκτική δραστηριότητα ανάγκασε τις αρχές της Γουατεμάλας να οργανώσουν επείγουσες εκκενώσεις.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, τουλάχιστον 659 άνθρωποι από οκτώ κοινότητες είχαν απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες ζώνες. Από αυτούς, 280 φιλοξενούνταν σε οκτώ προσωρινά καταφύγια στις περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας προετοίμαζαν την πιθανή εκκένωση ακόμη δέκα κοινοτήτων.

Οι υπόλοιποι εκτοπισμένοι δεν κατέφυγαν απαραίτητα στις κρατικές δομές. Πολλές οικογένειες επέλεξαν να φιλοξενηθούν σε σπίτια συγγενών ή φίλων, με τις αρχές να τονίζουν ότι προτεραιότητα είναι η άμεση απομάκρυνση από τις πλαγιές και τις χαράδρες του ηφαιστείου, ανεξάρτητα από το πού θα περάσουν τη νύχτα.

Πρόχειρα κρεβάτια και ζεστό φαγητό στα καταφύγια

Οικογένειες φτάνουν σε προσωρινό καταφύγιο στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο, μία από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Φουέγκο. Ανάμεσά τους βρίσκονται παιδιά, ηλικιωμένοι και γονείς που αναμένουν ενημέρωση για το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στους χώρους φιλοξενίας έχουν τοποθετηθεί στρώματα και κουβέρτες, ενώ διανέμονται είδη προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού. Το υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης έχει αναλάβει την παροχή ζεστών γευμάτων στους εκτοπισμένους, καθώς παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η παραμονή τους μακριά από τις κοινότητές τους.

Οι πρώτες οργανωμένες εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν στις κοινότητες Ελ Πορβενίρ και Λας Λαχίτας, στον δήμο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο. Σύμφωνα με το Reuters, η απομάκρυνση των κατοίκων διατάχθηκε προληπτικά όταν το ηφαίστειο πέρασε σε εντονότερη εκρηκτική φάση, εκτοξεύοντας στάχτη και στέλνοντας πυροκλαστικές ροές σε πέντε χαράδρες.

Οι πυροκλαστικές ροές αποτελούνται από ένα εξαιρετικά θερμό και ταχύτατα κινούμενο μείγμα αερίων, τέφρας και πετρωμάτων. Οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορούν να φτάσουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τον κρατήρα εφόσον ενισχυθεί η δραστηριότητα, αφήνοντας στους κατοίκους ελάχιστο χρόνο για να αντιδράσουν.

Ο φόβος όσων αφήνουν πίσω τα σπίτια τους

Για τους κατοίκους των αγροτικών κοινοτήτων, η εκκένωση δεν σημαίνει μόνο προσωρινή απομάκρυνση. Πολλοί αφήνουν πίσω τα σπίτια, τις καλλιέργειες, τα ζώα και τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους, χωρίς να γνωρίζουν σε ποια κατάσταση θα τα βρουν όταν επιστρέψουν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συντονίζουν ενέργειες για τα ζώα και τα κατοικίδια που παραμένουν στις εκκενωμένες περιοχές, ενώ η ηφαιστειακή τέφρα απειλεί καλλιέργειες, πηγές νερού και την υγεία των κατοίκων, ιδιαίτερα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ανθρώπων με αναπνευστικά προβλήματα.

Η CONRED έχει καλέσει τους κατοίκους να προχωρούν ακόμη και σε αυτοεκκένωση, όταν θεωρούν ότι απειλείται η ζωή τους, και να μην περιμένουν πάντοτε επίσημη εντολή. Το AFP μετέδωσε ότι το ηφαίστειο ενίσχυσε σημαντικά τη δραστηριότητά του μέσα σε λίγες ώρες, με τη λάβα και τη στάχτη να μετατρέπουν τη νύχτα σε ένα ιδιαίτερα απειλητικό σκηνικό για τις γύρω κοινότητες.

Η μνήμη της καταστροφής του 2018

Πάνω από τις εκκενώσεις πλανάται η μνήμη της φονικής έκρηξης του Ιουνίου του 2018. Τότε, πυροκλαστικές ροές έθαψαν ολόκληρη κοινότητα και περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έως και 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα από την καταστροφή.

Η προηγούμενη τραγωδία εξηγεί γιατί οι αρχές επιμένουν σήμερα στις προληπτικές εκκενώσεις, ακόμη και σε κοινότητες που δεν έχουν πληγεί άμεσα. Η ταχύτητα των πυροκλαστικών ροών και η μορφολογία των χαραδρών μπορούν να μετατρέψουν πολύ γρήγορα μια περιοχή σε παγίδα.

«Κόκκινος» συναγερμός στις πληγείσες περιφέρειες

Οι περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό», ενώ σε εθνικό επίπεδο παραμένει ενεργός ο «πορτοκαλί συναγερμός», το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού.

Παράλληλα, έκλεισε η εθνική οδός 14, η οποία περνά κοντά στο ηφαίστειο, και ανεστάλησαν τα μαθήματα σε γειτονικές κοινότητες. Η τέφρα μπορεί να μετακινηθεί έως και 100 χιλιόμετρα δυτικά και βορειοδυτικά, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις και για την αεροπλοΐα.

Για τις εκατοντάδες οικογένειες που πέρασαν τη νύχτα σε κοινοτικές αίθουσες, γυμναστήρια και σπίτια συγγενών, το κυριότερο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν και τι θα έχει απομείνει από τη ζωή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μέσα σε λίγες ώρες.