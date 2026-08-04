Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις μιας ομάδας έφηβων κοριτσιών από τη βορειοανατολική Αγγλία, οι οποίες αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια για τον ακραίο μισογυνισμό που υφίστανται καθημερινά. Δημιουργώντας μια ταινία μικρού μήκους, οι μαθήτριες περιγράφουν τη χυδαία γλώσσα, την παρενόχληση και τις απειλές βίας και βιασμού που αντιμετωπίζουν τόσο στους σχολικούς χώρους όσο και στο διαδίκτυο, φέρνοντας στο φως μια ζοφερή πραγματικότητα.



Πολλά από τα σχόλια που δέχονται είναι τόσο ακραία που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, περιλαμβάνοντας ευθείες απειλές βίας και βιασμού, οι οποίες συχνά υποβαθμίζονται ως απλά «αστεία». Η βορειοανατολική Αγγλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό βίας κατά των γυναικών στη χώρα, με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις να προειδοποιούν ότι τέτοιες αντιλήψεις οδηγούν σε κακοποιητικές συμπεριφορές ήδη από τις πρώτες σχέσεις των νέων.



Μία από τις μαθήτριες περιέγραψε στο BBC τη βαθιά ταραχή που ένιωσε όταν αγόρια του σχολείου της συνέταξαν μια «λίστα βιασμών».

«Τα αγόρια κατέτασσαν τα κορίτσια ανάλογα με το ποια ήθελαν περισσότερο να βιάσουν και ποια λιγότερο», εξήγησε. «Είναι τρομακτικό, γιατί δεν ξέρεις ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις τους».

«Η γλώσσα γίνεται ολοένα και πιο επιθετική»

Η Κάθριν Μάρτσαντ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Impact Family Services, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την κανονικοποίηση της βίας. «Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλα τα σχολεία της περιοχής», είπε. «Δυστυχώς, βλέπουμε πλέον κοπέλες 15, 16 και 17 ετών να συνειδητοποιούν ότι υπήρξαν θύματα κακοποίησης στις πρώτες τους σχέσεις. Πιστεύουν ότι έτσι είναι οι σχέσεις. Το βλέπουν στο Διαδίκτυο, το ακούν στη μουσική. Αν κανείς δεν τους πει ότι αυτό είναι λάθος, θεωρούν πως έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται».



Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης: «Έχουμε σχεδόν περιπτώσεις όπου 13χρονα κορίτσια βιάζονται από 13χρονα αγόρια. Κανείς όμως δεν έχει πει στα κορίτσια ότι τα αγόρια δεν πρέπει να τους φέρονται έτσι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κανείς δεν έχει πει ούτε στα αγόρια ότι δεν πρέπει να το κάνουν».



Η Σου Ντέιβισον, διευθύντρια της This Life Collective, τόνισε την επίδραση των social media: «Πιστεύω ότι η γλώσσα γίνεται ολοένα και πιο βίαιη και επιθετική. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αγοριών που δεν συμμετέχουν σε αυτή τη συμπεριφορά και αισθάνονται πραγματικά άβολα. Λέμε στα κορίτσια ότι εννέα στα δέκα αγόρια δεν θα προχωρούσαν ποτέ πέρα από τα λόγια – κάτι που από μόνο του είναι αρκετά σοβαρό. Όμως υπάρχει εκείνο το ένα στα δέκα που ενδέχεται να περάσει και στις πράξεις».

Τα κορίτσια ομολογούν ότι αλλάζουν συνήθειες για να προστατευθούν. «Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό», είπε μία μαθήτρια. «Θα έπρεπε να μπορώ απλώς να γυρίζω σπίτι από τον πιο σύντομο δρόμο. Όμως προτιμώ να κάνω μεγαλύτερη διαδρομή, μόνο και μόνο για να ξέρω ότι, αν συμβεί κάτι, θα υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου. Είναι πλέον ένστικτο. Το κάνεις αυτόματα, σαν αντίδραση επιβίωσης».



Ο ερευνητής Δρ Άλεξ Μπλόουερ επεσήμανε το κενό στην καθοδήγηση των αγοριών: «Δεν έχουμε δημιουργήσει ένα αντίστοιχο αφήγημα για τα αγόρια και τους νέους άνδρες σχετικά με το πώς μπορεί να μοιάζει ένα ευτυχισμένο, υγιές και επιτυχημένο μέλλον για εκείνους. Αντίθετα, αφήσαμε ένα κενό, το οποίο γέμισαν κακόβουλοι παράγοντες στο διαδίκτυο, προωθώντας τις δικές τους αντιλήψεις για το τι σημαίνει επιτυχημένη ανδρική ταυτότητα».

Η αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Η κυβέρνηση λαμβάνει τολμηρά και αποφασιστικά μέτρα για να μειώσει στο μισό τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Γι’ αυτό έχουμε δεσμεύσει 16 εκατομμύρια λίρες για πιλοτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, ενώ από τον Σεπτέμβριο όλα τα σχολεία θα εφαρμόζουν το νέο πρόγραμμα Σχέσεων, Σεξουαλικής Αγωγής και Υγείας (RSHE), το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση για τις υγιείς σχέσεις και τις επιβλαβείς συμπεριφορές».



Από την πλευρά της, η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε «απολύτως αηδιαστικό» το φαινόμενο, υποστηρίζοντας την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, συμπληρώνοντας: «Αυτό που δεν θέλω να δω είναι να στρέφουμε τα αγόρια και τα κορίτσια το ένα απέναντι στο άλλο».





