Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν την Τρίτη στην ανάκληση της βίζας της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσιγκτον, σε μια εξέλιξη που ακολουθεί την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας να μην εγκρίνει τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή η απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον αξιωματούχο δεν σημαίνει ότι η πρέσβειρα απελαύνεται από τη χώρα, ελήφθη σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εκείνης του αριστερού προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα βιώνουν ένα νέο επεισόδιο εντάσεων.

Η βίζα θα χορηγηθεί ξανά εάν επιλυθεί η κατάσταση, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.