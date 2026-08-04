Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (4/8) ο Μίλαν Βιτάλις για να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Η Ένωση είναι έτοιμη να κλείσει ακόμη μία μεταγραφική εκκρεμότητα καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα τόσο με τη Γκιόρ όσο και με τον 24χρονο διεθνή Ούγγρο χαφ, ο οποίος θα είναι άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, μετά την επανέναρξη των προπονήσεων.

Το βράδυ της Τρίτης (4/8) ο Βιτάλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την Τετάρτη (5/8) θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επισήμως από την ΠΑΕ.

Στους αγώνες των play off του Champions League πάντως, με αντίπαλο τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ Αλμάτι, δεν θα αγωνιστεί, καθώς συμμετείχε σε προηγούμενο προκριματικό γύρο με τη Γκιόρ.