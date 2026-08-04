Στην Αθήνα αναμένεται το βράδυ της Τρίτης (4/8) ο Μίλαν Βιτάλις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Η Ένωση έχει συμφωνήσει σε όλα τόσο με τον 24χρονο διεθνή Ούγγρο χαφ όσο και με τη Γκιόρ και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ντυθεί και επισήμως στα κιτρινόμαυρα.

Ο Βιτάλις αναμένεται στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (4/8) και την Τετάρτη θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ούγγρος μέσος δεν έχει πάντως δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των play off του Champions League, κόντρα σε Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι, καθώς αγωνίστηκε ήδη σε προηγούμενο προκριματικό γύρο με τη Γκιόρ.