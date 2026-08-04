Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Μύκονο, στο οποίο καταγράφεται ένα γαϊδουράκι με δεμένα τα πόδια του, σε μια εικόνα που έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό.

Το περιστατικό έγινε γνωστό ύστερα από καταγγελία επισκέπτη του νησιού, ο οποίος κατέγραψε το ζώο σε κατάσταση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα, το γαϊδουράκι φαίνεται να έχει περιορισμένη δυνατότητα κίνησης, καθώς τα πόδια του είναι δεμένα με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως «παστούρωμα».

Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με εκατοντάδες χρήστες να ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών και την απόδοση ευθυνών σε όσους ευθύνονται για την κακοποίηση του ζώου.

Το παστούρωμα είναι η πρακτική κατά την οποία δένονται μεταξύ τους τα πόδια ενός ζώου – συνήθως ιπποειδούς – ώστε να περιορίζεται η κίνησή του και να μην μπορεί να απομακρυνθεί. Πρόκειται για μια πρακτική που έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από φιλοζωικές οργανώσεις ως ιδιαίτερα επώδυνη και επικίνδυνη για την ευζωία των ζώων, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, έντονο στρες και σοβαρή ταλαιπωρία.

Η ελληνική νομοθεσία είναι σαφής ως προς την προστασία των ζώων. Το παστούρωμα απαγορεύεται και η κακοποίηση ζώων διώκεται ποινικά, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και υψηλά διοικητικά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, αντίστοιχα περιστατικά εξακολουθούν κατά καιρούς να καταγράφονται, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης και επαναφέροντας τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων και αποτελεσματικότερης εφαρμογής της νομοθεσίας.

Οργή στα social media

Το βίντεο από τη Μύκονο έχει ήδη γίνει viral, με πλήθος χρηστών να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις εικόνες και να ζητούν να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

Πολλοί κάνουν λόγο για εικόνες που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό και τον σεβασμό προς τα ζώα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων για την προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα, με πολίτες και φιλοζωικές οργανώσεις να ζητούν την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την εφαρμογή του νόμου σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις.