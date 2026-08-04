Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρόκριση στα play off θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην έδρα των Ολλανδών.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι να πάρουν την κατοχή της μπάλας και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ψάχνοντας τον τρόπο για να γίνουν απειλητικοί. Κάτι που κατάφεραν για πρώτη φορά στο 13ο λεπτό, όταν ο Μουζακίτης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά αλλά ο Κρετάς κατάφερε να αποκρούσει.

Στα επόμενα λεπτά οι Ολλανδοί προσπάθησαν να βγουν μπροστά καθώς βρήκαν χώρους και έγιναν επικίνδυνοι στο 20′ με το σουτ του Μπίσχοφ που κόντραρε στον Σάλιακα και έφυγε κόρνερ, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά να δυσκολεύεται δημιουργικά.

Στο 32′ οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Λεμπρετόν αλλά τελικά δόθηκε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν ρυθμό μετά το 35′ και να έχουν ευκαιρία στο 36′ με το καλό μακρινό σουτ του Ροντινέι που απέκρουσε ο τερματοφύλακας των Ολλανδών, όπως έκανε και στο 38′ σε προσπάθεια του Ελ Κααμπί.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη Ναϊμέγκεν να έχει απειλεί με το σουτ του Μοντέιρο στο 45′ που απέκρουσε δύσκολα ο Πόποβιτς και την άστοχη κεφαλιά του Λεμπρετόν από καλή θέση στο 45’+1′, για να αρχίσει το δεύτερο με αλλαγή για τον Ολυμπιακό: Έξω ο Ρόκα, μέσα ο Ζέλσον Μάρτινς.

Με τους «ερυθρόλευκους» να μην πατάνε καλά και τους φιλοξενούμενους να έχουν ευκαιρία στο 53′ με το δυνατό σουτ του Μοντέιρο που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Πόποβιτς και να προκαλούν… πανικό στην άμυνα στα επόμενα λεπτά, ο Μεντιλίμπαρ δεν άργησε να κάνει άλλες τρεις αλλαγές. Στο 57′ έβγαλε Τσικίνιο, Σάλιακα, Κάρμο και έβαλε Ζότα Σίλβα, Μαφέο και Πιρόλα.

Τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν για τους Πειραιώτες στα επόμενα λεπτά καθώς οι Ολλανδοί είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο 64′ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές με αναγκαστική: Έξω ο Ρέτσος που δεν μπορούσε να συνεχίσει, μέσα ο Σμαΐλοβιτς που έκανε κι αυτός το επίσημο ντεμπούτο του.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοσή του στα επόμενα λεπτά αλλά δεν είχε κάποια μεγάλη φάση και το 0-0 παρέμεινε ως το τέλος, οπότε η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Ολλανδία.

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας (57′ Μαφέο), Ρέτσος (64′ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο (57′ Πιρόλα), Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο (57′ Ζότα Σίλβα), Ρόκα (46′ Ζέλσον Μάρτινς), Ελ Κααμπί.

Ναϊμέγκεν: Κρετάς, Στορμ (70′ Μορ), Σάντλερ (74′ Τάντιτς), Φονβίλ, Ουάισα (70′ Περέιρα), Μοντέιρο (90′ Βίλεμσον), Νέγιασμιτς, Λέμπρετον, Τσέρι, Μπίσχοφ, Λίνσεν (74′ Χάνσεν).