Από αύριο, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη στήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ενώ από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Το πρόγραμμα θα ανοίγει για τους δικαιούχους ως εξής:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 με χρήση των κωδικών Taxisnet είτε με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Αυξημένες επιδοτήσεις για τη χαμηλή περίοδο

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του τουρισμού κατά τους μήνες χαμηλής ζήτησης, καθώς το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.

Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Υψηλή περίοδος Χαμηλή περίοδος Γενική κατηγορία 200 ευρώ 300 ευρώ Μονογονείς, συνταξιούχοι, οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα 300 ευρώ 400 ευρώ Άτομα με αναπηρία και γονείς παιδιών με αναπηρία 400 ευρώ 600 ευρώ

Για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα προστατευόμενα τέκνα προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι, κυρίως από τη μεσαία τάξη.

Ενδεικτικά:

το ανώτατο εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ,

για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ.

Παράλληλα, για μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται προσαύξηση των ορίων κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, χωρίς ανώτατο όριο για όσους έχουν περισσότερα από τέσσερα τέκνα.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα ΑμεΑ

Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται χωρίς κανένα εισοδηματικό περιορισμό τα άτομα με αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%) καθώς και οι οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η δεύτερη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων τον Αύγουστο του 2026.