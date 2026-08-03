Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί το πρωί της Τρίτης ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας, σε μια διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται μέχρι σήμερα σε κατ’ οίκον περιορισμό, όπως είχε αποφασιστεί προσωρινά, έως ότου συνεδριάσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Μετά τη νέα διαδικασία, οι δικαστικές Αρχές θα αποφασίσουν εάν θα εξακολουθήσει να παραμένει υπό το ίδιο περιοριστικό μέτρο ή αν θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, πιθανότατα ακόμη και μέσα στην Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη.

Ο ισχυρισμός περί άμυνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια εισήλθε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής και αναμένεται να αξιολογηθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά τη λήψη της απόφασής του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η οικογένεια της 41χρονης, μαζί με τον πρώην σύζυγό της, κατέθεσαν υπόμνημα στο οποίο επισημαίνουν, όπως υποστηρίζουν, σημαντικές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι όσα φέρεται να υποστήριξε κατά την αναπαράσταση των γεγονότων δεν συμφωνούν με όσα είπε στην απολογία του.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι στο βιντεοληπτικό υλικό η σύζυγος του κατηγορούμενου φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι γρήγορα και χωρίς εμφανή δυσκολία στην κίνησή της, ενώ ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι η 41χρονη την είχε χτυπήσει μέσα στην κατοικία.

Η οικογένεια εκφράζει επίσης ερωτήματα για το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ο κατηγορούμενος δεν είχε κάνει αρχικά αναφορά σε απειλή με μαχαίρι ή σε πιθανή απόπειρα ληστείας.

Τι υποστηρίζει ο πρώην σύζυγος της 41χρονης

Ο πρώην σύζυγος της διασώστριας, με τον οποίο πλέον ζουν στην Αθήνα τα δύο παιδιά του θύματος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να είχε προηγηθεί κάποιο γεγονός που οδήγησε τη 41χρονη στο συγκεκριμένο σπίτι.

«Αν δεν έπεφτε κάποιο τηλέφωνο, κάποια απειλή, κάτι, δεν υπήρχε λόγος να πάει εκεί», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του πρόσθεσε πως θεωρεί απίθανο ένας άνθρωπος να προχωρήσει ξαφνικά σε μια τέτοια ενέργεια χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο περιστατικό που να τον οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ η αυριανή απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα στη δικαστική της εξέλιξη.