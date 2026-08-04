Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και η Μπόντο Γκλιμτ έμειναν στο 3-3 στο πρώτο παιχνίδι, στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off του Champions League, αν φυσικά αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν.

Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έμεναν στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στο Καραϊσκάκη, οι Βέλγοι και οι Νορβηγοί τα έδιναν όλα για τη νίκη και τελικά δεν πανηγύρισε καμία εκ των δύο ομάδων με το τελικό 3-3.

Ο Μπεργκ έκανε το 0-1 στο 20′, ο Φλόρους έκανε το 1-1 στο 25′ και στο 29′ με πέναλτι ο Μπλόμπεργκ έβαλε ξανά μπροστά, με 1-2, τους φιλοξενούμενους. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως, στο 45’+5′, ο Φλόρουτς «χτύπησε» ξανά για το 2-2.

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ πίστεψε ότι θα πάρει τη νίκη καθώς στο 88′ έκανε το 3-2 με τον Ντέιβιντ, η Μπόντο Γκλιμτ όμως κατάφερε να αντιδράσει και στο 91′ ο Μπιέρτουφτ έγραψε το τελικό 3-3.