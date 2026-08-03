Στο στάδιο της ανάκρισης βρίσκεται πλέον η υπόθεση για τη φωτιά στη Βοιωτία, η οποία προκάλεσε τεράστιες ζημιές και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αποδίδεται σε σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα: ο εργολάβος που κατασκεύασε το δίκτυο και ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη, ενώ η εταιρεία του είχε κατασκευάσει μέρος του έργου.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Η δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης

Μετά τη μελέτη των πρώτων στοιχείων, ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου Στυλίδας, Γιώργος Δούμας, προχώρησε σε σκληρή δήλωση στο LamiaReport, απορρίπτοντας κάθε ευθύνη του εντολέα του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εκ της μελέτης των όσων στοιχείων και εγγράφων υπάρχουν εις την ελλιπέστατη σχηματισθείσα δικογραφία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν έστω και με κατ’ εικασία σε ευθύνη του εντολέα μου, Δημάρχου Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου.

Στην ελληνική δικαιοσύνη δεν χωρούν, ούτε πρέπει να χωρούν Ιφιγένειες στον βωμό των όποιων συμφερόντων και επιδιώξεων».

Η υπεράσπιση αναμένει τον πλήρη φάκελο

Η υπόθεση έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με την υπεράσπιση να αναμένει τη λήψη του πλήρους φακέλου της δικογραφίας.

Στόχος, όπως προκύπτει από τη δήλωση του συνηγόρου, είναι να δοθεί αναλυτική και θεσμική απάντηση απέναντι στις κατηγορίες.

Η πλευρά του δημάρχου Στυλίδας εμμένει στην πλήρη αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει καμία απολύτως ευθύνη.