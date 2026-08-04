Ένα εντυπωσιακό βίντεο timelapse από την κορυφή του Κιθαιρώνα καταγράφει καρέ-καρέ την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη νότια Βοιωτία και στη συνέχεια κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, αφήνοντας πίσω της τεράστιες καμένες εκτάσεις και ανυπολόγιστες ζημιές.

Το υλικό προέρχεται από κάμερα που έχει τοποθετήσει στην κορυφή του βουνού ο Σύλλογος Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη συμβολή εθελοντών και φίλων του. Σύμφωνα με τον σύλλογο, η εγκατάσταση της κάμερας και του μετεωρολογικού σταθμού είχε ως σκοπό την καταγραφή των καιρικών φαινομένων και την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, κατέγραψε μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Στο timelapse αποτυπώνεται η ταχύτατη εξάπλωση του πύρινου μετώπου στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα, με τις φλόγες να επεκτείνονται προς την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου.

Οι εικόνες δείχνουν τεράστιες εστίες φωτιάς να αναπτύσσονται σε μεγάλη έκταση, ενώ η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τόσο ισχυρή ώστε να προκαλέσει τον σχηματισμό πυροσωρειτών (pyrocumulus), των χαρακτηριστικών νεφών που δημιουργούνται από τη θερμότητα και τα αέρια που εκλύονται κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη νότια Βοιωτία και, με τη βοήθεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εξαπλώθηκε ταχύτατα προς το Πόρτο Γερμενό, φτάνοντας σχεδόν έως τις ακτές του Σαρωνικού. Η περαιτέρω πορεία της ανακόπηκε όταν συνάντησε ήδη καμένες εκτάσεις, περιοχές με περιορισμένη καύσιμη ύλη, αλλά και τη θάλασσα, που συνέβαλαν στον περιορισμό του μετώπου.