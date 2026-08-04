Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πήρε θέση για τον σάλο που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το στιγμιότυπο με τη ρεπόρτερ του OPEN να γελά κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης για τις πυρκαγιές.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τις διαστάσεις που πήρε το περιστατικό, αλλά και για τα προσβλητικά μηνύματα που δέχθηκε η ρεπόρτερ. Όπως επισήμανε, επρόκειτο για μια άτυχη στιγμή στον τηλεοπτικό αέρα, η οποία δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε επιθέσεις, κατάρες και ευχές για κακό σε βάρος ενός ανθρώπου.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θέλησε έτσι να υπερασπιστεί τη δημοσιογράφο, υπογραμμίζοντας πως ένα ανθρώπινο λάθος ή μια αμήχανη αντίδραση δεν δικαιολογεί τη διαδικτυακή διαπόμπευση και τα ακραία σχόλια.

Το ξέσπασμα του Λάμπρου Κωνσταντάρα

«Είναι θλιβερό πως ακόμα και σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση, σε μία τόσο δύσκολη στιγμή, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν μία αφορμή για να ευχηθούνε ψόφους, κατάρες και καρκίνους σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έκανε ένα λάθος. Αναφέρομαι στη συνάδελφο, όχι επειδή είναι συνάδελφός μου δημοσιογράφος, ούτε επειδή είναι στο OPEN, στη δημοσιογράφο που κατά τη διάρκεια ενός πολύ δύσκολου ρεπορτάζ, κάτι γέλασε, κάτι συνέβη, μπορεί κάτι να είδε, κάτι να ένιωσε και έσπευσαν διάφοροι να το ανεβάσουν εδώ στο Instagram και από κάτω εκατοντάδες κάφροι να της ευχηθούν κατάρες, να ζητήσουν το Instagram της για να της στείλουνε ευχές.

Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Τι ξεφτίλα είναι αυτή; Τι ντροπή είναι αυτή που αμέσως με το πρώτο δευτερόλεπτο αμέσως, αμέσως κάποιον να του ευχηθούμε ψόφο και κατάρα. Ξέρετε γιατί μπορεί να γέλασε; Αν είναι νευρικό, αν είναι κάτι άλλο; Έχετε βρεθεί σε τέτοια, σε αντίστοιχη περίσταση;», σημειώνει στο βίντεο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.