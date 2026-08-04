«Η μάχη είναι ακόμη ενεργή» τόνισε το βράδυ της Τρίτης ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφερόμενος στη μεγάλη φωτιά στην Αττική.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο πεδίο, ενώ ανέφερε πως λίγο νωρίτερα σημειώθηκε μικρό ατύχημα με κάκωση στο πόδι πυροσβέστη.

«Δεν έχει σταματήσει, δεν είναι ώρα για δηλώσεις αλλά για να δούμε πότε θα σταματήσει αυτή η πολύ δύσκολη πυρκαγιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώτος άξονας: Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα

Ο πρώτος επιχειρησιακός άξονας, σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, αφορά την περιοχή Ψάθα – Λούμπα – Βένιζα.

Όπως είπε, το συγκεκριμένο τμήμα είναι αυτή την ώρα αρκετά σταθερό, ωστόσο υπάρχουν πολλά μικρά ενεργά σημεία, τα λεγόμενα «καντηλάκια», που μπορούν να πυροδοτήσουν νέο μέτωπο.

Στην περιοχή επικρατεί άπνοια, ενώ οι δασοκομάντος βρίσκονται στα σημεία και πραγματοποιούν σαρώσεις.

Το πιο ενεργό μέτωπο στο Κανδήλι

Το δεύτερο και πιο ενεργό μέτωπο βρίσκεται στο Κανδήλι, στο νοτιοανατολικό κομμάτι της περιμέτρου.

Εκεί πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες με σκαπτικά μηχανήματα, ενώ δίπλα επιχειρούν δασοκομάντος.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε ότι το ανάγλυφο δυσκολεύει τις επιχειρήσεις, καθώς το έδαφος έχει κλίση και είναι δύσκολο να σβήσουν οι κορμοί.

«Πρέπει να ρίξουμε χώμα για να αφαιρέσουμε το οξυγόνο», ανέφερε.

Προς Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή

Ο τρίτος επιχειρησιακός άξονας εντοπίζεται στο βορειοανατολικό κομμάτι, προς Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, με τα Βίλλια απέναντι.

Το συγκεκριμένο μέτωπο παρουσιάζει ύφεση, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν μικροεστίες που προκαλούν ανησυχία.

«Δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε ούτε σήμερα», τόνισε ο Γιάννης Αρτοποιός.

«Οι πυροσβέστες δεν θα κάνουν βήμα πίσω»

Ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες θα παραμείνουν στο πεδίο για όσο χρειαστεί.

«Οι πυροσβέστες μας δεν θα κάνουν βήμα πίσω και θα είναι στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Η κούραση είναι μεγάλη αλλά δεν θα κάνουν βήμα πίσω μέχρι να σβήσουν και το τελευταίο καντηλάκι», είπε.

Όπως εξήγησε, η φωτιά ήταν δύσκολη από την πρώτη στιγμή, καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες στέρησαν για πολλές ώρες τη δυνατότητα επιχειρήσεων από τα εναέρια μέσα.

525 πυροσβέστες και 141 οχήματα

Σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, στο πεδίο της πυρκαγιάς βρέθηκαν 525 πυροσβέστες και 141 οχήματα.

Η επιχείρηση είναι μεγάλη και περιλαμβάνει τη συνδρομή του στρατού, ο οποίος ανοίγει αντιπυρικές ζώνες.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Red code για την Τετάρτη

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος προειδοποίησε ότι την Τετάρτη οι περιοχές αυτές θα βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Όπως είπε, έχει εκδοθεί red code, που αντιστοιχεί στον ύψιστο κίνδυνο πυρκαγιάς.

«Κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι να μπορεί να ειπωθεί πως η φωτιά έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο.