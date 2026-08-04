Ο Ιωάννης Σταματάκης θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη στη ρεπόρτερ του OPEN κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης από τη φωτιά στα Μέγαρα, η οποία προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μετεωρολόγος ήταν παρών στο σημείο και έδωσε τη δική του μαρτυρία για όσα δεν αποτυπώθηκαν στην τηλεοπτική εικόνα.

Όπως εξήγησε, η Μαρία Σιαμπάνου ξέσπασε σε νευρικό γέλιο όταν μία συνεργάτιδά του, η οποία κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να μεταφέρει νερά στους πυροσβέστες, παραπάτησε με αμήχανο τρόπο μπροστά της. Ο ίδιος τόνισε ότι επρόκειτο για μια αυθόρμητη αντίδραση που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, ακόμη και μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες.

«Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι τη Μαρία την έπιασε σπαστικό γέλιο, γιατί πέρασα εγώ με το αμάξι πριν την κάμερα και η συνεργάτιδά μου βγήκε για να δώσουμε νερά στους πυροσβέστες και έπεσε κάπως ατσούμπαλα περίεργα μπροστά της. Και την έπιασε σπαστικό γέλιο, που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, με εμάς σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ήμασταν, θα το πω δημόσια για να το γνωρίζει ο κόσμος. Φαντάσου τώρα μου το είπε η συνεργάτιδά μου, γιατί εγώ δεν το πήρα χαμπάρι», σημείωσε ο Ιωάννης Σταματάκης θέλοντας να ξεκαθαρίσει τι συνέβη στη ρεπόρτερ.

Στη συνέχεια δημοσίευσε και σχετικό βίντεο στο TikTok: