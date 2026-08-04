Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είναι παντρεμένοι από το 2005, επιλέγουν συχνά να περνούν τα Σαββατοκύριακα χωριστά, μια συνήθεια που, σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές, όχι μόνο δεν επηρεάζει τη σχέση τους, αλλά φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της.

Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Palace Confidential, όπου οι βασιλικοί συντάκτες Ρόμπερτ Χάρντμαν και Ρεμπέκα Ίνγκλις απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τη βρετανική μοναρχία.

Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν γιατί ο βασιλιάς και η βασίλισσα επιλέγουν τόσο συχνά να βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη τα Σαββατοκύριακα.

Το Ray Mill House, το προσωπικό καταφύγιο της Καμίλα

Όταν το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005, η Καμίλα επέμεινε να διατηρήσει το Ray Mill House στο Γουίλτσιρ, την κατοικία που είχε αγοράσει μετά το τέλος του πρώτου της γάμου. Από τότε, περνά εκεί αρκετά από τα Σαββατοκύριακά της, μακριά από τις επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις.

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail, Ρεμπέκα Ίνγκλις, εξήγησε ότι αυτός ο τρόπος ζωής ταιριάζει απόλυτα στο ζευγάρι, το οποίο είχε συνηθίσει να ζει χωριστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα πριν από τον γάμο του.

«Ζουν αρκετά ανεξάρτητες ζωές και δεν πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει καθόλου τη σχέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το Ray Mill House αποτελεί για την Καμίλα έναν χώρο απόλυτης χαλάρωσης, όπου μπορεί να φιλοξενεί τα παιδιά και τα εγγόνια της χωρίς την αυστηρότητα που συνοδεύει τη ζωή στα βασιλικά ανάκτορα.

Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Κάρολος απολαμβάνει να περνά χρόνο στο Highgrove House, ασχολούμενος με τους κήπους του και τις αγαπημένες του δραστηριότητες.

«Μπορεί σε αρκετούς να φαίνεται περίεργο, όμως για εκείνους λειτουργεί. Συχνά, όταν επιστρέφουν από κάποια βασιλική περιοδεία και προσγειώνονται στη βάση RAF Brize Norton, τους βλέπεις να δίνουν ένα φιλί και στη συνέχεια να επιβιβάζονται σε διαφορετικά αυτοκίνητα. Είναι απλώς ο τρόπος που έχουν επιλέξει να ζουν», σχολίασε η Ίνγκλις.

«Ένα διάλειμμα» από την επίσημη ζωή

Ο Ρόμπερτ Χάρντμαν, που για χρόνια κάλυπτε το βασιλικό ρεπορτάζ, σημείωσε ότι το Ray Mill House προσφέρει στην οικογένεια της Καμίλα μια αίσθηση κανονικότητας, μακριά από το πρωτόκολλο.

Όπως είπε, τα εγγόνια της μπορούν να αισθάνονται πως βρίσκονται στο σπίτι της γιαγιάς τους, να παίζουν ελεύθερα και να μη χρειάζεται να ακολουθούν τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στα ανάκτορα.

«Όταν βρίσκονται στο σπίτι της γιαγιάς τους, όλοι μπορούν να φορέσουν τζιν, να τρέξουν στον κήπο και να χαλαρώσουν. Δεν χρειάζεται να αποκαλούν κανέναν “Μεγαλειοτάτη” ή “Αυτού Βασιλική Υψηλότητα”. Είναι μια μορφή αποσυμπίεσης από τη βασιλική ζωή», ανέφερε.

Η Ρεμπέκα Ίνγκλις θυμήθηκε επίσης μια τηλεφωνική συνομιλία που είχε με την Καμίλα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν εκείνη βρισκόταν στο Ray Mill House. Όπως περιέγραψε, ακούγονταν άλογα να περνούν απ’ έξω, ενώ ο σκύλος της βασίλισσας άρχισε να γαβγίζει, με την ίδια να του λέει αυθόρμητα: «Σταμάτα!».

Το περιστατικό, όπως είπε, αποδεικνύει ότι το Ray Mill House αποτελεί για την Καμίλα ένα πραγματικό οικογενειακό καταφύγιο, μακριά από την επισημότητα και τις απαιτήσεις της ζωής στα ανάκτορα.