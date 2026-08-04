Φωτιά ξέσπασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος κοντά στα νέα δικαστήρια, στον Πειραιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στις επιχειρήσεις συνδράμουν και εθελοντές.

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Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.