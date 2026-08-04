Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν, στο Καραϊσκάκη, στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, αποτέλεσμα που δεν ήταν κακό, με βάση την απόδοσή του, όπως είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήταν καλοί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τους για τη νέα σεζόν και σε αυτό στάθηκε και ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είπε τα εξής στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

Για το παιχνίδι: «Ήταν πραγματικά κάτι που δεν περιμέναμε. Λέγαμε χθες στην προπόνηση πως αυτή η ομάδα έχει αρκετό καιρό να μην σκοράρει και συζητούσαμε ποιος θα βάλει γκολ. Ήταν περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις στο ένας εναντίον ενός. Ήταν καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι και μας κέρδισαν. Ήταν πιο επιθετικοί, πιο γρήγοροι. Εμείς δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε. Με αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι».

Για το τι έλειψε από τον Ολυμπιακό: «Ήταν ένα παιχνίδι που μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί, πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια να είμαστε πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής που από την αρχή καταλάβαμε πως δεν θα δώσει πολλά φάουλ. Έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στον αντίπαλο, ήταν πιο δυναμικός και σκληρός».

Για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας: «Δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόμοιο το παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Επειδή δεν ήμασταν καλοί σήμερα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε από αυτούς το ίδιο παιχνίδι, η πρόκριση είναι ανοιχτή».