Καθοδόν για το Καραϊσκάκη, για το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League, είναι οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν με στόχο να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση στα play off και το Καραϊσκάκη αναμένεται κατάμεστο, με τους Ολλανδούς να έχουν τη δική τους υποστήριξη.

Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν που ήρθαν στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό επιβιβάστηκαν σε πούλμαν τα οποία θα τους μεταφέρουν στο Καραϊσκάκη, με την έναρξη του παιχνιδιού να έχει οριστεί για τις 21:00.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ναϊμέγκεν συμφώνησε με την Αϊντχόφεν για την πώληση του Κοντάι Σάνο, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της.