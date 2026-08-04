Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, η Ναϊμέγκεν πουλάει τον Κοντάι Σάνο στην Αϊντχόφεν για 15+2 εκατ. ευρώ.

Από την αρχή του καλοκαιριού ήταν ανοιχτό το θέμα της πώλησης του 22χρονου Ιάπωνα χαφ αλλά οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν είχαν οδηγήσει σε συμφωνία. Η PSV όμως δεν τα παράτησε και τελικά θα αποκτήσει τον Σάνο.

Ο παίκτης ήταν κανονικά στην αποστολή της Ναϊμέγκεν για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» στο Καραϊσκάκη, σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ όμως αναχωρεί για Αϊντχόφεν και δεν θα αγωνιστεί, καθώς οι δύο ομάδες τα βρήκαν.

Η PSV θα δώσει άμεσα 15 εκατ. ευρώ στη Ναϊμέγκεν και προβλέπονται ακόμη δύο ως μπόνους, με τον Σάνο να είναι έτοιμος για μεταγραφή, προερχόμενος από μια σεζόν στην οποία είχε 3 γκολ και 8 ασίστ σε 39 συμμετοχές.