Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κρέμασαν πανό στη μνήμη των πέντε πυροσβεστών που έχασαν τη ζωής τους στις πυρκαγιές, πριν την έναρξη του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα προς τα play off και οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» δεν ξέχασαν τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, με πανό που κρέμασαν λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς, τίμησαν τη μνήμη των πέντε πυροσβεστών που έχασαν τη ζωής τους δίνοντας μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Στο πανό αναφέρονται και τα πέντε ονόματα, συμπεριλαμβανομένου και του Δανού Ρούνε Κίνταλ που ήταν ο χειριστής του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα.