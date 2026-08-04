Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off του Champions League θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο.

Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη νέα σεζόν για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θέλουν να βρεθούν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το πρώτο τους εμπόδιο σε αυτή την πορεία είναι η Ναϊμέγκεν και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ποντάει και στη βοήθεια των οπαδών της, οι οποίοι, όπως πάντα, θα κατακλύσουν το Καραϊσκάκη.

Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Πόποβιτς στο τέρμα, στα άκρα της άμυνας θα είναι οι Σάλιακας και Μπρούνο, κεντρικοί αμυντικοί οι Κάρμο – Ρέτσος και στο κέντρο οι Μουζακίτης και Γκαρθία.

Ο Τσικίνιο θα είναι σε επιτελικό ρόλο ενώ οι Ροντινέι και Ρόκα στα άκρα της επίθεσης, στηρίγματα του προωθημένου Ελ Κααμπί.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σάλιακας, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ρόκα, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο είναι οι Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Ζότα, Μαφέο, Φίλης.