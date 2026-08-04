Ο Ζότα Σίλβα παραχώρησε συνέντευξη στο match programme του Ολυμπιακού για το ματς με τη Ναϊμέγκεν και αναφέρθηκε σε μια σειρά από θέματα.

Ο 27χρονος Πορτογάλος άσος ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» και στη συνέντευξή του ενόψει του αγώνα με τους Ολλανδούς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League είπε τα εξής…

Πώς περιμένεις να είναι οι αγώνες με τη Ναϊμέγκεν;

«Περιμένουμε πως θα είναι δύσκολοι αγώνες, όπως είναι φυσιολογικό σε αυτόν τον προκριματικό γύρο του Champions League!

Δουλεύουμε πολύ σκληρά και για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση πρέπει να είμαστε δυναμικοί, πολύ δυνατοί, με και χωρίς την μπάλα, και ενωμένοι για να περάσουμε από αυτές τις αναμετρήσεις!».

Σε έχουμε δει να αγωνίζεσαι τόσο στα πλάγια όσο και πίσω από τον επιθετικό, σε ποια θέση νιώθεις μεγαλύτερη άνεση;

«Νιώθω άνετα παντού στο γήπεδο. Το σημαντικό είναι να συμμετέχω στη δυναμική, να καταλαβαίνω τι θέλει ο προπονητής από εμένα και να είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα!».

Ποιο είναι το κίνητρο που σε έκανε να επιλέξεις να φορέσεις τη φανέλα του Ολυμπιακού;

«Η επιλογή του Ολυμπιακού ήταν πολύ εύκολη, ενός τεράστιου συλλόγου με σπουδαία ιστορία! Όταν μου παρουσιάστηκε η πρόταση ήθελα αμέσως να έρθω εδώ και να αρχίσω να δουλεύω με την ομάδα!

Το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που αγωνίζεται για να κερδίσει τίτλους και να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με έκανε επίσης πραγματικά να θέλω να έρθω στον σύλλογο!».

Οι στόχοι σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο;

«Οι στόχοι είναι πάντα να κερδίζουμε τίτλους και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα! Νομίζω ότι τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή τη φάση των προκριματικών, επειδή είναι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο και για εμάς να είμαστε στο Champions League!

Και μετά, βήμα-βήμα να πηγαίνουμε για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και να βοηθάμε την ομάδα με γκολ, ασίστ και σκληρή δουλειά!».

Ποια είναι η πρώτη σου εντύπωση από την ομάδα; Με κάποιους από τους νέους σου συμπαίκτες είχες από πριν κάποια επαφή;

«Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πολύ καλή, η ομάδα είναι φανταστική, με υποδέχτηκαν πολύ καλά, νιώθω ήδη μέρος της οικογένειας! Είχα ήδη πάει με τον Κάρμο πέρυσι στην προετοιμασία και είχα παίξει εναντίον μερικών από τους παίκτες στο παρελθόν!».

Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι και σημαδιακό πως η μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό συνδυάστηκε με τη γέννηση του γιου σου;

«Η γέννηση του γιου μου ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής μου και το γεγονός ότι συνέπεσε με τη μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι θα είναι μια επιτυχημένη σεζόν! Τουλάχιστον όλοι θα δουλέψουμε για να γίνει έτσι!».