Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 50χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι μπήκε σε μοναστήρι στην περιοχή της Τροιζήνας, άρπαξε περισσότερα από 4.000 ευρώ και επιχείρησε να διαφύγει με ποδήλατο.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 50χρονος φέρεται να εισήλθε σε χώρο της μονής και να αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 4.425 ευρώ. Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο με ποδήλατο, θεωρώντας πιθανότατα ότι θα κατάφερνε να εξαφανιστεί χωρίς να κινήσει υποψίες.

Η διαφυγή του, ωστόσο, δεν διήρκεσε για πολύ. Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν αναζητήσεις τον εντόπισαν λίγο αργότερα να κινείται με ποδήλατο σε αγροτικό δρόμο της ευρύτερης περιοχής.

Ο 50χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας, όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του ολόκληρο το ποσό που είχε αφαιρεθεί. Τα 4.425 ευρώ παραδόθηκαν στον νόμιμο εκπρόσωπο του μοναστηριού.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μία απρόσμενη τροπή, όταν από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι και το ποδήλατο που φέρεται να χρησιμοποίησε για να διαφύγει ήταν κλεμμένο.

Συνδέεται και με κλοπή σε παρεκκλήσι

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο ίδιος άνδρας ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, και για ακόμη μία περίπτωση κλοπής. Η δεύτερη υπόθεση αφορά παρεκκλήσι στον Πόρο.

Το όνομα του μοναστηριού στην Τροιζήνα δεν έχει γίνει γνωστό από τις Αρχές και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με ασφάλεια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν έχει εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις