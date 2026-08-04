Πέρα από τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/8) ως δανεικός από τη Σπαρτάκ Μόσχας και συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948, ο Παναθηναϊκός προχώρησε και σε δεύτερη αλλαγή στη δήλωση παικτών του για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, εντάσσοντας επίσης τον Σίριλ Ντέσερς

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός προπονείται πλέον σε φουλ εντάσεις και με δεδομένη την απουσία του Ανδρέα Τεττέη απ’ τα δύο ματς με τους Βούλγαρους λόγω της λοιμώδους μονοπυρήνωσης που τον ταλαιπωρεί αποφασίστηκε να «μπει» στη List A και ο Ντέσερς για να υπάρχει μία έξτρα επιθετική επιλογή.

Αναλυτικά η List A του Παναθηναϊκού για τα δύο ματς με την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 αποτελείται από τους: Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία

Η List B των «πράσινων» αποτελείται από τους: Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.