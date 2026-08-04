Η Νάνσυ Παραδεισανού εξέφρασε τη μεταμέλειά της για τη δημόσια τοποθέτηση που έκανε σχετικά με την Ελένη Πέτα, επισημαίνοντας τις διαστάσεις που έλαβε η υπόθεση στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, με αφορμή τις δηλώσεις που είχε παραχωρήσει ο Τάσος Ιορδανίδης σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο.

Η δημόσια τοποθέτηση στο YouTube

Μέσα από το περιεχόμενο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο YouTube, η Νάνσυ Παραδεισανού αναφέρθηκε στην εξέλιξη των γεγονότων, δηλώνοντας:

«Απάντησα προχθές στην Ελένη Πέτα, που ντράπηκα για λογαριασμό της με αυτά που έγραψε σε μια γυναίκα πολύ νεότερή της. Που δεν κατάλαβε τίποτα. Θα μου πεις αν καταλάβαινε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ντράπηκα και το μετάνιωσα που της απάντησα, γιατί έγινε και θέμα στα site μετά.»

Συνεχίζοντας την αναφορά της στην αναπαραγωγή του περιστατικού από τα μέσα, η Νάνσυ Παραδεισανού προσέθεσε: «Ντράπηκα, πραγματικά ντράπηκα».