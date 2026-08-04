Ένα αποφασιστικό βήμα προς τη λειτουργία της πρώτης μόνιμης γεωλογικής εγκατάστασης διάθεσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου στον κόσμο πραγματοποίησε η Φινλανδία, καθώς η αρμόδια ρυθμιστική αρχή τάχθηκε υπέρ της χορήγησης άδειας λειτουργίας στο Onkalo.

Η Αρχή Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας της Φινλανδίας, STUK, ανακοίνωσε την Τρίτη 4 Αυγούστου ότι υπέβαλε θετική γνωμοδότηση στο Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης σχετικά με την αίτηση της Posiva για τη λειτουργία της εγκατάστασης εγκιβωτισμού και οριστικής διάθεσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπει η φινλανδική νομοθεσία, ενώ από την πλευρά της πυρηνικής ασφάλειας δεν διαπιστώνεται εμπόδιο για τη χορήγηση της άδειας.

Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που γεωλογική εγκατάσταση οριστικής διάθεσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου φτάνει στη φάση της άδειας λειτουργίας. Η θετική γνωμοδότηση της STUK αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο την τελική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας θα λάβει η κυβέρνηση της Φινλανδίας, έπειτα από την επεξεργασία της υπόθεσης από το αρμόδιο υπουργείο.

Τα απόβλητα θα τοποθετούνται σε βάθος έως 450 μέτρων

Το Onkalo βρίσκεται στο Ολκιλουότο, στον δήμο Εουραγιόκι της δυτικής Φινλανδίας, και κατασκευάστηκε από την Posiva, εταιρεία που ανήκει στις ενεργειακές επιχειρήσεις Teollisuuden Voima και Fortum.

Το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο θα τοποθετείται αρχικά σε ειδικά μεταλλικά δοχεία, στο επίγειο εργοστάσιο εγκιβωτισμού. Στη συνέχεια, τα δοχεία θα μεταφέρονται σε υπόγειες σήραγγες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μέσα στο βραχώδες υπέδαφος σε βάθος περίπου 400 έως 450 μέτρων.

Η μέθοδος προστασίας βασίζεται σε πολλαπλά, συμπληρωματικά επίπεδα ασφαλείας. Το αναλωμένο καύσιμο θα περικλείεται σε δοχεία από σίδηρο και χαλκό, τα οποία θα περιβάλλονται από μπεντονιτική άργιλο, ενώ επιπλέον φραγμό θα αποτελεί το ίδιο το πέτρωμα.

Όπως επισημαίνει η STUK, η μακροχρόνια ασφάλεια δεν εξαρτάται από ένα μόνο υλικό ή μία κατασκευή, αλλά από τον συνδυασμό των δοχείων, της αργίλου και του βραχώδους υπεδάφους, που περιορίζει ή επιβραδύνει τη διαφυγή ραδιενεργών ουσιών προς το περιβάλλον.

Δεν αρχίζει αυτομάτως η ταφή

Η Posiva έχει ζητήσει άδεια λειτουργίας έως το τέλος του 2070. Ωστόσο, ακόμη και εάν η φινλανδική κυβέρνηση εγκρίνει την αίτηση, η οριστική διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων δεν θα αρχίσει αυτομάτως.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, η STUK θα πρέπει να επιβεβαιώσει με ξεχωριστή απόφαση ότι η εγκατάσταση εγκιβωτισμού και ο υπόγειος χώρος πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για την έναρξη της λειτουργίας τους. Η αρχή εισηγείται επίσης τη διενέργεια της πρώτης περιοδικής αξιολόγησης ασφάλειας μέσα σε δέκα χρόνια από τη χορήγηση της άδειας.

Η κατασκευή του φινλανδικού έργου είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση το 2015, ενώ η Posiva υπέβαλε την αίτηση για άδεια λειτουργίας στα τέλη του 2021.

Η Φινλανδία προηγείται χρονικά της Σουηδίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 τις προπαρασκευαστικές κατασκευαστικές εργασίες για αντίστοιχη εγκατάσταση στο Φόρσμαρκ. Το σουηδικό έργο αναμένεται να είναι έτοιμο να δεχτεί αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο κατά τη δεκαετία του 2030.