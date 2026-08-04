Με γκολ στο 93′ η Λέφσκι Σόφιας νίκησε με 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στα play off του Champions League, όπου περιμένει η ΑΕΚ.

Οι Βούλγαροι ήταν καλύτεροι από την έναρξη του παιχνιδιού και είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, ο τερματοφύλακας Αναμπέκοφ όμως αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε και κρατούσε το 0-0.

Με κατοχή μπάλας που έφτασε και στο 71%, η Λέφσκι ήταν βασικά συνεχώς στην επίθεση και πίεζε την Καϊράτ, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε για να παραμείνει το 0-0 και έφτασε πολύ κοντά στο να το κρατήσει ως το τέλος.

Στο 93′, όμως, ο Σερζίνιο με μακρινό σουτ -και με τη μπάλα να κοντράρει- έκανε το 1-0 και έδωσε τη νίκη στη Λέφσκι Σόφιας, η οποία είναι πλέον το φαβορί για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα play off.