Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στη Σκιάθο, αφήνοντας πίσω του έναν τραυματία και πέντε συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και δύο ανήλικοι. Το επεισόδιο της συμπλοκής ξεκίνησε την Κυριακή, όταν τρεις άνδρες που εργάζονται στο νησί ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά με γροθιές και κλωτσιές.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η αφορμή δόθηκε όταν ένας 49χρονος απείλησε ανήλικους με μαχαίρι. Στη συνέχεια, ο πατέρας και ο θείος των παιδιών, ηλικίας 39 και 37 ετών, εντόπισαν τον 49χρονο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.



Ο 49χρονος υπέστη κάκωση στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, απειλή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Στο Αυτόφωρο οι εμπλεκόμενοι

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των τριών ενηλίκων, ενώ οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου η δίκη αναβλήθηκε για την Τρίτη, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου διενεργεί προανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr