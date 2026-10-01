Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν σήμερα οκτώ σορούς στο σημείο όπου μια χιονοστιβάδα καταπλάκωσε έναν καταυλισμό βάσης αναρριχητών, στα Ιμαλάια, στη χειρότερη ενδεχομένως καταστροφή αυτού του είδους στο Νεπάλ εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Οι νεκροί μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 15

Όταν η χιονοστιβάδα έπεσε στον καταυλισμό βάσης του όρους Χιμλούνγκ (7.126 μέτρα), βρέθηκαν επτά νεκροί όμως οι υπόλοιποι εννέα ορειβάτες αγνοούνταν. Συνολικά ήταν 16 άνθρωποι, όλοι τους εργαζόμενοι σε εταιρείες που οργανώνουν εκδρομές και αναρριχήσεις στο βουνό.

«Η ομάδα βρήκε σήμερα οκτώ πτώματα, ανεβάζοντας σε 15 τους νεκρούς», είπε ο Τουλ Σινγκ Γκουρούνγκ, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ξεναγών Βουνού του Νεπάλ. «Ελπίζουμε να βρούμε και τον τελευταίο αγνοούμενο», πρόσθεσε.

Τα θύματα ήταν όλα τους μέλη νεπαλέζικων ομάδων που ετοίμαζαν τον καταυλισμό για μελλοντικές αποστολές σε αυτήν την κορυφή που συνορεύει με το Θιβέτ. Το Χιλμούνγκ είναι ένα βουνό που προσελκύει ορειβάτες οι οποίοι επιχειρούν για πρώτη φορά να ανέβουν σε μια κορυφή άνω των 7.000 μέτρων.

Η χειρότερη καταστροφή που συνδέεται με ορειβατικές αποστολές στο Νεπάλ συνέβη το 2014, όταν μια χιονοστιβάδα σκότωσε 16 ανθρώπους στο Έβερεστ. Το 2015, ένας σεισμός από τον οποίο σκοτώθηκαν περίπου 9.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα στοίχισε τη ζωή και σε 18 ορειβάτες και οδηγούς στις πλαγιές των Ιμαλαΐων, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Το Νεπάλ προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τις καταστροφικές κατολισθήσεις και τις πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, που σάρωσαν ολόκληρα χωριά αφήνοντας πίσω τους 1.400 νεκρούς και περισσότερους από 6.000 αγνοουμένους.