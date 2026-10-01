Στο αγαπημένο της νησί υποδέχτηκε τον νέο μήνα η Ελένη Μενεγάκη, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την παραμονή της στην Άνδρο μαζί με τα μέλη της οικογένειάς της.

Το απόγευμα της Πέμπτης (1.10.2026), η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους φωτογραφίες που καταγράφουν στιγμές από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα στα κλικ που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται μια σύνθεση όπου η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει δίπλα στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, με φόντο το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Η σύνδεση της οικογένειας με την Άνδρο

Η παραμονή στο νησί αποτελεί σταθερό μέρος της ζωής τους, καθώς η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος περνούν εκεί μεγάλο μέρος του χρόνου.

Πέρα από τις οικογενειακές στιγμές και την ανάπαυλα, η παρουσία τους συνδέεται και με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς διατηρούν τη δική τους ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή, συνδυάζοντας την καθημερινότητα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.