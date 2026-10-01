Ο γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε αιτήματα στον ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, καθώς δεν γνώριζε.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», ο γιατρός κατέθεσε τέσσερα αιτήματα, ζητώντας να καταθέσουν μάρτυρες, αλλά και η κόρη του που ήταν στο ιατρείο όταν έχασε τις αισθήσεις του ο Μαζωνάκης και είναι το πρόσωπο που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

«Από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας μέχρι σήμερα έχει προκύψει ότι εγώ ουδεμία σχέση είχα με τον εκλιπόντα ασθενή της, πέραν της συστέγασης και όπως καταμαρτυρούν όλοι οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί ως τώρα. Εγώ ούτε επικοινώνησα ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασα, ούτε του πρότεινα θεραπεία, ούτε του παρείχα ουδέποτε υπηρεσία/θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισα ποτέ», υποστήριξε ο γιατρός, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ακολουθούν τα αιτήματά του προς τον ανακριτή:

1.

«Ζητώ την εξέταση ως μάρτυρα ασθενούς τον οποίο εξέταζα επί μακρόν, του συνταγογράφησα εξετάσεις και εξετάσαμε καρδιογράφημα. Φύγαμε μάλιστα σχεδόν ταυτόχρονα και εγώ πήγα σε γειτονικό εστιατόριο, την ίδια ώρα που έφτανε ο εκλιπών Μαζωνάκης.

2.

«Ζητώ να κληθεί η κυρία… να καταρρίψει το άθλιο κατασκεύασμα ότι εγώ επί μακρόν γνώριζα το παραμικρό στραβό συνέβαινε και να καταθέσει περί της απολύτου ήρεμης ψυχικής μου κατάστασης και του ήρεμου παντελώς σε όλα του τα σημεία γεύματός μας και ότι κανείς δεν με πήρε, δεν μου επικοινώνησε κανένα επείγον συμβάν και ουδόλως εγώ είχα, κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο εστιατόριο μέχρι την αποχώρησή μου, έστω οποιαδήποτε γνώση του επείγοντος που παρέλειψα να αποτρέψω».

3.

«Ζητώ να κληθεί η κόρη μου που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα της επέμβασής μου για την παροχή πρώτων βοηθειών στον εκλιπόντα και μπορεί να καταθέσει επακριβώς και να επιβεβαιώσει τα περιστατικά που σας κατέθεσε ο μάρτυρας, ότι δηλαδή μέχρι περίπου 16:15 εγώ δεν είχα καμία εικόνα κανενός επείγοντος και ότι με το που ενημερώθηκα προσέτρεξα προς βοήθεια. Επιπλέον, ότι 16:21 κάλεσε η ίδια το ΕΚΑΒ με τη βοήθεια της γραμματέως, κλήση στην οποία παρενέβην».

4.

«Ζητώ το ηχογραφημένο τηλέφωνημά μου προς το ΕΚΑΒ να περιληφθεί στη δικογραφία προς απόδειξη της επέμβασής μου».