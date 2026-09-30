Έντονο φαίνεται να είναι το πρόβλημα ηχορύπανσης και οχλαγωγίας στο κέντρο της Αθήνας, με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής από την πλατεία Καρύτση έως την οδό Κολοκοτρώνη να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που, όπως τονίζεται, είναι πλέον ανυπόφορη.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά τη λειτουργία νυχτερινών καταστημάτων στην περιοχή και τις καταγγελίες για δυνατή μουσική και οχλήσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Υπάρχουν μικρά καταστήματα, νυχτερινά καταστήματα, τα οποία είναι τριάντα με σαράντα τετραγωνικά το καθένα, τα οποία ανήκουν στους ίδιους επιχειρηματίες, οι οποίοι βάζουν δυνατά τη μουσική. Έρχεται κόσμος. Οι κάτοικοι κάνουν καταγγελίες στον Δήμο και στην αστυνομία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να κλείνει το ένα κατάστημα, αλλά να συνεχίζουν τα υπόλοιπα και αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Οι κάτοικοι αναφέρουν πως δεν αντέχουν άλλο, προχωρούν συνεχώς σε καταγγελίες, αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με τους ίδιους, παραμένει ίδια.

Για την κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία Καρύτση μίλησαν το πρωί της Τετάρτης 30/9 στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ξενοδόχος και κάτοικος της περιοχής, Γιάννης Τόλης, καθώς και ο κάτοικος, κ. Τσοπόκης, μεταφέροντας την εικόνα που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα του κέντρου.

«Οι τουρίστες μάς κάνουν άπειρα παράπονα, δεν μπορούν να κοιμηθούν»

«Είμαστε στην αρχή της πλατείας Καρύτση έως την Κολοκοτρώνη. Όλο αυτό το κομμάτι της οδού. Είναι κατειλημμένο 100%. Μιλάμε για 300-800 άτομα ανά περίπτωση. Πάει μέχρι τις τέσσερις το πρωί συστηματικά. Και το πρόβλημα γιγαντώνεται. Έχει πιάσει και την οδό Κολοκοτρώνη, μέχρι την Κολοκοτρώνη 13, και γίνεται χειρότερο με τον καιρό. Το πρόβλημά μας είναι κυρίως η ηχορύπανση, η οχλαγωγία που δημιουργείται από το πλήθος είναι ανυπόφορη για τους τουρίστες που προσπαθούν να κοιμηθούν και τους κατοίκους τους μόνιμους. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλέον πολλοί μόνιμοι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ακόμα και αυτοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Εμείς είμαστε ξενοδόχοι στο κέντρο της Αθήνας. Οι τουρίστες μάς κάνουν άπειρα παράπονα. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Το πρωί που τους βλέπω, πραγματικά ντρέπομαι που τους μιλάω. Είναι μια κατάσταση που πλέον έχει φτάσει σε σημείο ανυπόφορο. Υπάρχει όριο, υπάρχει θεσμοθετημένο όριο. Υπάρχουν άδειες τις οποίες τις δίνει ο Δήμος Αθηναίων. Έχουμε ζητήσει από τον Δήμο Αθηναίων να μας δώσει ανά κατάστημα το όριο της παράτασης ωραρίου μουσικής. Το περιμένουμε από την κυρία αντιδήμαρχο. Μία η ώρα είναι παράταση ωραρίου μουσικής. Καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει παραβατικότητα», είπε ο κ. Τόλης.

Από την πλευρά του ο κ. Τσοπόκης τόνισε: «Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι εδώ πέρα έχουμε αυτά τα μαγαζιά. Η άδεια λειτουργίας κανονικά είναι μέχρι τις 11. Σε ειδικές περιπτώσεις που δεν πληρούνται εδώ γιατί έχουν καταγγελίες, θα μπορούσε να πάει μέχρι τη 1. Αλλά εδώ μιλάμε για μαγαζιά που έχουν άδεια να δουλεύουν μέχρι τις 11. Ανοίγουν στις 12 η ώρα το βράδυ με τη μουσική στη διαπασών. Και από τον Δήμο, αν δεν υπάρχουν καταγγελίες για κάποιο μαγαζί, μπορείς να ζητήσεις παράταση ωραρίου μέχρι τη 1. Εδώ είναι μαγαζιά που έχουν μέχρι τις 11 η ώρα την άδεια, ανοίγουν στις 12 με μουσική στη διαπασών μέχρι τις 4-5 η ώρα το πρωί. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά που δουλεύουν σωστά με τη μουσική εντός ορίων και χωρίς πρόβλημα και δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν δημιουργούν πρόβλημα. Αυτά τα μαγαζιά ενοχλούνται και αυτά από αυτούς τους “λίγους”. Τέσσερα μπαράκια είναι που προκαλούν το πρόβλημα».

«Ο Δήμος Αθηναίων το ξέρει το πρόβλημα. Mας έστειλε απάντηση σε δημοσίευμα την προηγούμενη εβδομάδα για τον αριθμό των καταγγελιών, τον αριθμό των σφραγίσεων των καταστημάτων της περιοχής. Αυτό που μένει στο τέλος δεν είναι οι αριθμοί των ελέγχων και των ποινών, εν πάση περιπτώσει, είναι ο θόρυβος και το πρόβλημα που παραμένει και γιγαντώνεται. Γνωρίζουν το πρόβλημα, δεν γνώριζαν τη διάσταση του προβλήματος. Εμείς καλούμε και σήμερα την κυρία αντιδήμαρχο να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις», συμπλήρωσε.