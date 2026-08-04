Η επίθεση στο πολυτελές εστιατόριο Balzi Rossi, όπου φέρεται να γιόρταζε τα γενέθλιά του κορυφαίος Ρώσος στρατηγός, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το χάσμα μεταξύ της στρατιωτικής ελίτ και όσων πολεμούν στην Ουκρανία.

Η βομβιστική επίθεση σε ένα από τα πιο πολυτελή εστιατόρια της Μόσχας δεν προκάλεσε μόνο φόβο για την ασφάλεια ακόμη και στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Πυροδότησε και ένα κύμα οργής στο εσωτερικό του φιλοπολεμικού εθνικιστικού χώρου, με Ρώσους μπλόγκερ να καταγγέλλουν τα προνόμια της στρατιωτικής και πολιτικής ελίτ την ώρα που χιλιάδες στρατιώτες παραμένουν στο μέτωπο.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, κοντά στην είσοδο του ιταλικού εστιατορίου Balzi Rossi, στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Το κατάστημα στεγάζεται στη βάση ενός από τους χαρακτηριστικούς ουρανοξύστες της σταλινικής εποχής και θεωρείται σημείο συνάντησης εύπορων επιχειρηματιών, αξιωματούχων και διασημοτήτων.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στην Ιταλία, από την έκρηξη σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν 19. Η αρχική ανακοίνωση της ρωσικής Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 21 τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν εξηγήσει επισήμως τη διαφορά στους αριθμούς.

«Γιατί οι στρατηγοί γιορτάζουν σε εστιατόρια όπου η σούπα κοστίζει 6.000 ρούβλια;»

Η επίθεση έφερε στην επιφάνεια τη δυσφορία που συσσωρεύεται ακόμη και μεταξύ των πιο ένθερμων υποστηρικτών του πολέμου. Φιλορωσικά στρατιωτικά κανάλια και εθνικιστές σχολιαστές άρχισαν να θέτουν δύο βασικά ερωτήματα: γιατί ανώτατοι αξιωματικοί διοργανώνουν πολυτελή πάρτι σε χώρους όπου ένα πιάτο μπορεί να κοστίζει 6.000 ρούβλια, περίπου 65 ευρώ, και πώς οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας επέτρεψαν να φτάσει βόμβα σε μια ιδιωτική εκδήλωση γεμάτη στρατηγούς και κρατικούς αξιωματούχους, στην καρδιά της Μόσχας.

Το περιστατικό ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στους απλούς Ρώσους, στους επιστρατευμένους και στις οικογένειες των στρατιωτών από τη μία πλευρά και στην πολιτική και στρατιωτική ελίτ από την άλλη. Ενώ το Κρεμλίνο ζητά από την κοινωνία θυσίες στο όνομα του πολέμου, η εικόνα ανώτατων στελεχών να γιορτάζουν σε ένα από τα ακριβότερα εστιατόρια της πρωτεύουσας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και σε κύκλους που συνήθως στηρίζουν απόλυτα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η κριτική δεν στρέφεται μόνο εναντίον των στρατηγών αλλά και κατά των υπηρεσιών πληροφοριών. Το γεγονός ότι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός έφτασε λίγα μέτρα από μια συγκέντρωση υψηλόβαθμων αξιωματικών παρουσιάζεται από επικριτές του κρατικού μηχανισμού ως σοβαρή αποτυχία της ρωσικής ασφάλειας. Πρώην στέλεχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας χαρακτήρισε το περιστατικό «μεγάλη αποτυχία των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών», επισημαίνοντας ότι στην εκδήλωση φέρονται να βρίσκονταν κορυφαία στελέχη του υπουργείου Άμυνας και άνθρωποι που προστατεύονταν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας.

Heavy police and ambulance presence surrounds the site of an explosion near a café in Moscow that killed three people and injured 15 others.



Russian investigators said the casualty toll is still being verified, and the investigation into the incident is ongoing. pic.twitter.com/8GQv0ePEIL — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 1, 2026

Φερόμενος στόχος ο στρατηγός Αλεξάντρ Τσάικο

Ρωσικά και διεθνή μέσα αναφέρουν ότι πιθανός στόχος της επίθεσης ήταν ο στρατηγός Αλεξάντρ Τσάικο, ο οποίος φέρεται να γιόρταζε στο εστιατόριο τα 55α γενέθλιά του και την πρόσφατη τοποθέτησή του στην ηγεσία των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων.

Σε βίντεο που φέρεται να είχε αναρτηθεί πριν από την εκδήλωση, διακρινόταν σκηνικό με την επιγραφή «Αλεξάντρ 55». Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ρωσικών καναλιών στο Telegram, μεταξύ των καλεσμένων βρίσκονταν στρατηγοί του υπουργείου Άμυνας, στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, βουλευτές και ανώτεροι κρατικοί αξιωματούχοι. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ούτε τον στόχο ούτε τον κατάλογο των προσκεκλημένων.

Ο Τσάικο φέρεται να επέζησε χωρίς να τραυματιστεί. Αντίθετα, ανεξάρτητα ρωσικά μέσα και κανάλια στο Telegram υποστηρίζουν ότι η 25χρονη κόρη του τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αντικρουόμενες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σύζυγός της είτε σκοτώθηκε είτε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημη ρωσική πηγή.

Το «δώρο» που εξερράγη στην είσοδο

Σύμφωνα με τη ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, μια γυναίκα επιχείρησε να μπει στο εστιατόριο μεταφέροντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε κουτί που παρουσίασε ως δώρο. Ένας φρουρός ασφαλείας την εμπόδισε και επιχείρησε να ελέγξει το ύποπτο αντικείμενο, το οποίο εξερράγη κοντά στην είσοδο.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν επί τόπου η γυναίκα, ο φρουρός και ένας πελάτης. Δύο ακόμη τραυματίες φέρεται να υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους πέντε.

Η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγές της έρευνας, μετέδωσε ότι η γυναίκα ενδέχεται να μη γνώριζε πως μετέφερε βόμβα και ότι ο μηχανισμός πιθανόν πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως. Η βόμβα φέρεται να περιείχε περίπου ένα κιλό εκρηκτικής ύλης και μεταλλικά σφαιρίδια, ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η παρέμβαση του φρουρού πιθανότατα απέτρεψε πολύ μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς δεν επέτρεψε στη γυναίκα να πλησιάσει περισσότερο τους καλεσμένους. Πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονταν στην εξωτερική βεράντα, όπου η εκδήλωση είχε ήδη αρχίσει.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις

Η ρωσική πρεσβεία στην Ιταλία κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία για την επίθεση, ισχυριζόμενη ότι σκοπός της ήταν να τρομοκρατήσει και τους Ιταλούς που εργάζονται στη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναδημοσίευσε τη σχετική ανακοίνωση, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ουκρανική εμπλοκή.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, έκανε λόγο για «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να κατονομάσει τον δράστη ή τον οργανωτή. Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό, ενώ κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Οι ερευνητές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη εάν εξετάζουν αποκλειστικά το ενδεχόμενο ουκρανικής επιχείρησης ή και άλλα σενάρια, όπως ισλαμιστική τρομοκρατία, σύγκρουση συμφερόντων ή εσωτερικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η ταυτότητα της γυναίκας που μετέφερε τη βόμβα και ο τρόπος με τον οποίο στρατολογήθηκε παραμένουν επίσης άγνωστα.

Ποιος είναι ο Αλεξάντρ Τσάικο

Ο Τσάικο ανέλαβε τον Μάιο του 2026 τη διοίκηση των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, ενός από τους σημαντικότερους κλάδους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Στο παρελθόν είχε διοικήσει ρωσικές δυνάμεις στη Συρία και, κατά την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, ήταν επικεφαλής της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας, δυνάμεις της οποίας συμμετείχαν στην αποτυχημένη προέλαση προς το Κίεβο.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με καταγγελίες για επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Συρία και με εγκλήματα που αποδίδονται στις ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή της Μπούτσα. Ο ίδιος βρίσκεται σε ευρωπαϊκούς και βρετανικούς καταλόγους κυρώσεων.

Η φερόμενη απόπειρα εναντίον του αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα στην εικόνα ασφάλειας που επιχειρεί να προβάλει το Κρεμλίνο. Έρχεται έπειτα από σειρά δολοφονιών και αποπειρών εναντίον Ρώσων στρατηγών και φιλοπολεμικών προσωπικοτήτων, οι οποίες έχουν σημειωθεί ακόμη και μέσα στη Μόσχα.

Πέρα όμως από το ποιος τοποθέτησε τη βόμβα, η επίθεση στο Balzi Rossi άνοιξε μια δύσκολη συζήτηση για το ίδιο το ρωσικό σύστημα: για τα προνόμια όσων διευθύνουν τον πόλεμο, την απόσταση που τους χωρίζει από εκείνους που πολεμούν και την αδυναμία των υπηρεσιών ασφαλείας να προστατεύσουν ακόμη και μια εκδήλωση της στρατιωτικής ελίτ λίγα λεπτά μακριά από το Κρεμλίνο.