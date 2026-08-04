Σαν σενάριο βγαλμένο από επεισόδιο της σειράς The X-Files μοιάζει η νέα παρέμβαση ενός Σκωτσέζου ερευνητή των ΑΤΙΑ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η βρετανική κυβέρνηση αποκρύπτει την αλήθεια για μια σειρά ανεξήγητων θεάσεων που εδώ και δεκαετίες απασχολούν όσους ασχολούνται με το παραφυσικό.

Ο Μάλκολμ Ρόμπινσον από το Άλοα απέστειλε επιστολή προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν αναφορές για ΑΤΙΑ, στο όνομα της «διαφάνειας».

Είχε προηγουμένως απευθυνθεί στον Κιρ Στάρμερ, ωστόσο ενημερώθηκε από το υπουργείο Άμυνας ότι η Βρετανία σταμάτησε να τηρεί αρχεία για ανεξήγητα ιπτάμενα αντικείμενα πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Έτσι, επανήλθε με νέο αίτημα προς τον διάδοχό του, καλώντας τον να «ακολουθήσει το παράδειγμα των Αμερικανών».

Νωρίτερα το καλοκαίρι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία για ΑΤΙΑ, τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές για σφαίρες, δίσκους και πύρινες μπάλες που εντοπίστηκαν στον ουρανό τα τελευταία 80 χρόνια, ακόμη και μέσα στο 2025.

Στην επιστολή του, ο Ρόμπινσον ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση να αποχαρακτηρίσει όλα τα «σχετικά αρχεία, τις εκθέσεις και το οπτικό υλικό που μπορούν να δημοσιοποιηθούν με ασφάλεια» και να συγκροτήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις θεάσεις ΑΤΙΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει ανεξήγητες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της και να παρουσιάσει στοιχεία στο κοινό, γιατί η βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει τα αιτήματα για μεγαλύτερη διαφάνεια;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τονίζει ότι «ο βρετανικός λαός δικαιούται να γνωρίζει όσα αφορούν τον εναέριο χώρο και την εθνική ασφάλεια», προσθέτοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Ήρθε η ώρα να κάνει το ίδιο και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Μιλώντας στη Daily Mail, ο 69χρονος δήλωσε απογοητευμένος επειδή, όπως είπε, οι εκκλήσεις του προς διαδοχικές κυβερνήσεις δεν εισακούστηκαν ποτέ. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εφόσον η στάση του Λονδίνου παραμείνει «δεν μας ενδιαφέρει», θα ζητήσει την παρέμβαση της κυβέρνησης της Σκωτίας.

«Το ζητούμενο είναι να υπάρξει σαφήνεια και διαφάνεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε εξίσου μεγάλο μυστήριο γύρω από τα ΑΤΙΑ όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο και θέλουμε απαντήσεις από το υπουργείο Άμυνας. Θέλουμε η κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποδεχθεί ότι στον εναέριο χώρο μας κινούνται οχήματα που δεν είναι δικά μας ελικόπτερα ή αεροσκάφη», υποστήριξε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν θα αφιέρωνε 45 χρόνια ερευνώντας ανεξήγητα φαινόμενα «αν δεν πίστευα πραγματικά ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι αληθινό, απτό, εξωγήινης προέλευσης και που απαιτεί εξήγηση».

Το περιστατικό του Κάλβαϊν και ο φάκελος των ΑΤΙΑ

Η Σκωτία βρέθηκε στο επίκεντρο των αναφορών για ΑΤΙΑ τη δεκαετία του 1990, κυρίως μετά το περίφημο περιστατικό του Κάλβαϊν στις 4 Αυγούστου 1990.

Η διάσημη φωτογραφία τραβήχτηκε από έναν υπάλληλο ξενοδοχείου, ο οποίος έκανε περίπατο με φίλο του στους λόφους κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α9. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ένα τεράστιο αντικείμενο αιωρούνταν για περίπου δέκα λεπτά δίπλα σε ένα μαχητικό Harrier, προτού απογειωθεί κατακόρυφα με μεγάλη ταχύτητα και εξαφανιστεί.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές θεωρίες περί κυβερνητικής συγκάλυψης, καθώς τόσο η φωτογραφία όσο και ο άνθρωπος που την τράβηξε εξαφανίστηκαν από τη δημοσιότητα.

Το 2023 αποκαλύφθηκε ότι, αντί να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία μετά την πάροδο 30 ετών, το υπουργείο Άμυνας ζήτησε να παραμείνουν απόρρητα τα ονόματα των μαρτύρων μέχρι το 2076, επικαλούμενο λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ανάμεσα στις γνωστότερες υποθέσεις συγκαταλέγεται και το λεγόμενο Falkirk Triangle, μια σειρά δεκάδων αναφορών για μυστηριώδη αντικείμενα που καταγράφηκαν πάνω από την κεντρική Σκωτία.

Η απάντηση του υπουργείου Άμυνας

Απαντώντας στο αίτημα του Ρόμπινσον, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι γνωρίζει τις πρόσφατες αποχαρακτηρίσεις αμερικανικών φακέλων για τα UAP (ΑΤΙΑ), ωστόσο δεν σχολιάζει τις πρακτικές ασφαλείας των ΗΠΑ.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παραχθεί νέο υλικό για την έρευνα ή την καταγραφή θεάσεων ΑΤΙΑ και ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία ειδικής υπηρεσίας ή επανέναρξη σχετικών ερευνών, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια.

Εκπρόσωπος του υπουργείου υπενθύμισε ότι σχεδόν 60.000 σελίδες αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που αφορούν αναφορές και αλληλογραφία για ΑΤΙΑ έχουν ήδη μεταφερθεί στα Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι διαθέσιμες στο κοινό. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα αρχεία καλύπτουν μόνο την περίοδο έως το τέλος του 2009.