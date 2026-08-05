Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία ηλικιωμένη οδηγό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, γυναίκα περίπου 80 ετών, η οποία οδηγούσε με κατεύθυνση προς την Κοτσικιά, έχασε, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε δέντρο, με αποτέλεσμα τη σφοδρή πρόσκρουση.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της οδηγού, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές.