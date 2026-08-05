Η εικόνα από το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα. Μιλώντας στο ERTnews και έχοντας συμμετάσχει στις επιχειρήσεις, περιέγραψε την κατάσταση στο πεδίο, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώθηκε σε τρία κρίσιμα σημεία.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν στο βόρειο τμήμα προς τα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ψάθας, όπου τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες ρίψεις, καθώς και στη βορειοδυτική πλευρά των Μεγάρων, στην περιοχή της Λούμπας, όπου το δύσβατο έδαφος δυσκόλεψε σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Μαζική ανάπτυξη δυνάμεων στη μάχη με τις φλόγες

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, στην επιχείρηση συμμετείχε μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων μέσων. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 34 αεροσκάφη και ελικόπτερα, εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές, υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις αντιπυρικές ζώνες που δημιουργήθηκαν, εξηγώντας ότι δεν συμβάλλουν μόνο στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς, αλλά διευκολύνουν και την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στα δύσκολα σημεία, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των προληπτικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται κάθε χειμώνα μέσω του υπουργείου Περιβάλλοντος και της Γενικής Γραμματείας Δασών, όπως οι καθαρισμοί δασικών εκτάσεων, η απομάκρυνση καύσιμης ύλης και η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Στο σημείο επιχειρούν 575 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 150 οχήματα , συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα, οι οποίοι συνδράμουν στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Η αιτία της φωτιάς θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη»

Αναφερόμενος στα σενάρια που συνδέουν την έναρξη της πυρκαγιάς με σπινθήρες από γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σημείωσε ότι το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται σοβαρά.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία συλλέγει μαρτυρίες, στοιχεία και τεχνικά ευρήματα, ενώ οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία.

Τόνισε ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να συντηρούνται με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά.

Θετικά μηνύματα για την εξέλιξη του μετώπου

Ο κ. Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών επέτρεψε στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Όπως εξήγησε, εάν μέχρι το μεσημέρι δεν σημειωθούν νέες αναζωπυρώσεις ή έντονες καπνοδόχοι, τότε η πυρκαγιά θα μπορεί ουσιαστικά να θεωρηθεί οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποχώρηση μέρους των δυνάμεων που μετακινήθηκαν από άλλες περιοχές της χώρας.

«Η πρόληψη πρέπει να γίνει εθνική προτεραιότητα»

Μιλώντας για τη διαρκώς αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των μεγάλων πυρκαγιών, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη.

Όπως ανέφερε, απαιτείται στενή συνεργασία ανάμεσα στο κράτος, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες, ενώ πρότεινε ακόμη και την ένταξη σχετικής εκπαίδευσης στα σχολεία, ώστε να καλλιεργηθεί από νωρίς κουλτούρα πρόληψης και σωστής διαχείρισης φυσικών κινδύνων.

Την ίδια ώρα εξέφρασε προβληματισμό για τα περιστατικά αμέλειας που εξακολουθούν να προκαλούν πυρκαγιές, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα στην ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για εργασίες με τροχούς, χρήση ψησταριών και άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες, παρά τις συνθήκες υψηλού κινδύνου.

«Είναι καθήκον μας να μπαίνουμε εκεί όπου οι πολίτες απομακρύνονται»

Ερωτηθείς για όσα βιώνουν οι πυροσβέστες όταν επιχειρούν στην πρώτη γραμμή, ο Κώστας Τσίγκας υπογράμμισε ότι «όλοι οι πυροσβέστες αισθάνονται υπερηφάνεια για την αποστολή τους».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν οι πολίτες απομακρύνονται για να προστατευθούν, οι πυροσβέστες είναι εκείνοι που εισέρχονται στις επικίνδυνες ζώνες, πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, προκειμένου να σώσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

Κλείνοντας, απέτισε φόρο τιμής στους πέντε ανθρώπους που έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος – τρεις πυροσβέστες και δύο χειριστές εναέριων μέσων – τονίζοντας ότι η θυσία τους υπενθυμίζει καθημερινά το υψηλό τίμημα που καλούνται να πληρώσουν όσοι υπηρετούν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας.

Ο ρόλος του “Antinero” στο μέτωπο της Ψάθας

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε το “Antinero” στο μέτωπο που κινήθηκε προς Ψάθα καθώς οι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης και οι καθαρισμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος συνέβαλαν, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ώστε σε πολλά σημεία από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά να μην κάψει δάσος αλλά να κινηθεί έρπουσα. Παράλληλα, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, οι ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό στην Ψάθα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, όπου το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου μέσω αυτών των ζωνών και με τη συνεργασία όλων αυτών των δυνάμεων κατάφεραν να ανακόψουν την πυρκαγιά προς Ψάθα ακριβώς στη ζώνη αυτή:

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορά προς νότο στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου- Κρύο Πηγάδι – Αγία Παρασκευή αναχαίτισε την πυρκαγιά που κινούταν από τα δυτικά προς τα ανατολικά αποτρέποντας τον κίνδυνο για την περιοχή των Βιλίων. Την ίδια ώρα καθοριστικά στην αποτροπή της επέκτασης της πυρκαγιάς προς Βίλια και Πάρνηθα συνέβαλε και η μεγάλη αντιπυρική ζώνη που έγινε βορειοανατολικά του Αγίου Νεκταρίου.

Σε κατάσταση κινητοποίησης “Red Code” Αττική, ΠΕ Εύβοιας, Χίου και Λέσβου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα Αττική, ΠΕ Εύβοιας, Χίου και Λέσβου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για την Τετάρτη σε αυτές τις περιοχές .