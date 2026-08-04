Το Κατάρ, που μεσολαβεί στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι καθυστερεί το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα και επέκρινε το εβραϊκό κράτος για τη μη πρόοδο στη διαδικασία, η οποία βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες στη Γάζα δεν είναι τίποτε άλλο από άλλη μία προσπάθεια να εκτροχιαστεί η εφαρμογή του σχεδίου και να εμποδιστούν ειρηνικές λύσεις στη σύγκρουση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Ο εκπρόσωπος του Κατάρ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ, του Πακιστάν και του Ομάν συντονίζουν τις ενέργειές τους προκειμένου να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.