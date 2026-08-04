Τραγική κατάληξη είχε η καθημερινή επίσκεψη ενός 54χρονου στο κτήμα του, στον Ασώματο της Λέσβου, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι αργά το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου.

Ο πατέρας δύο παιδιών είχε μεταβεί στο αγρόκτημά του, όπως έκανε σχεδόν κάθε ημέρα, προκειμένου να ποτίσει και να περιποιηθεί τα οπωροκηπευτικά του, όπως μεταδίδει το lesvosnews.gr

Όταν, όμως, οι ώρες περνούσαν και ο άνδρας δεν επέστρεφε στο σπίτι ούτε επικοινωνούσε με τους συγγενείς του, η οικογένειά του άρχισε να ανησυχεί.

Τα αδέλφια του πήγαν στο κτήμα για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Εκεί ήρθαν αντιμέτωπα με το τραγικό θέαμα, καθώς εντόπισαν τον 54χρονο μέσα στο πηγάδι της ιδιοκτησίας του.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν αμέσως και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στην περιοχή μετέβη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη εξέταση και να συλλέξει στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου.

Βαθιά θλίψη στον Ασώματο και στην ευρύτερη περιοχή

Παραμένει άγνωστο, μέχρι στιγμής, πώς ο άνδρας κατέληξε μέσα στο πηγάδι. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων την πιθανότητα πτώσης ή την εκδήλωση κάποιου αιφνίδιου προβλήματος υγείας.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η αστυνομική έρευνα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει επίσημο συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον Ασώματο και στην ευρύτερη περιοχή. Ο 54χρονος ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία ως ένας οικογενειάρχης που φρόντιζε καθημερινά τη γη και το κτήμα του.

Η οικογένειά του έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατό του.