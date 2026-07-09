Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο είδε το φως της δημοσιότητας, όπως το ανήρτησε το 902.gr.

Μέχρι στιγμής, 11 άνθρωποι έχουν οδηγηθεί συνολικά στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής:

6 άτομα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο.

5 άτομα στο Αττικόν Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά έχει επεκταθεί και σε τρία άλλα εργοστάσια.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.