Να απομακρύνει τα τροχόσπιτα της οικογένειάς του και να αποκαταστήσει την έκταση που τσιμέντωσε χωρίς πολεοδομική άδεια υποχρεώθηκε ένας 39χρονος στο Σάσεξ της Αγγλίας.

Ο Μάικλ Ντιλέινι, μέλος της κοινότητας των Irish Travellers, είχε μετατρέψει μια έκταση επτά acres κοντά στο Crawley Down σε χώρο μόνιμης διαμονής για τον ίδιο και μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του.

Στο αγροτεμάχιο δημιουργήθηκαν σκληρές επιφάνειες, μεταφέρθηκαν στατικά τροχόσπιτα και διαμορφώθηκαν συνολικά έξι θέσεις διαμονής. Οι εργασίες άρχισαν τον Αύγουστο, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση για πολεοδομική άδεια, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση, δεν τηρήθηκαν οι εντολές διακοπής των εργασιών.

«Ήξερα πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία»

Κατά την προσφυγή του κατά της εντολής απομάκρυνσης, ο Ντιλέινι παραδέχθηκε ότι δεν είχε επιχειρήσει να εξασφαλίσει άδεια πριν ξεκινήσει την ανάπτυξη του χώρου.

Όπως υποστήριξε, γνώριζε από προηγούμενες οικογενειακές εμπειρίες πόσο «επώδυνα δύσκολη» και χρονοβόρα μπορεί να αποδειχθεί η πολεοδομική διαδικασία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον χώρο «το σπίτι των ονείρων μας», λέγοντας ότι προσέφερε σταθερότητα στην οικογένειά του και ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν, να κάνουν ποδήλατο και να μεγαλώνουν χωρίς τον κίνδυνο της διαμονής στην άκρη του δρόμου.

Στον χώρο έμεναν, μεταξύ άλλων, τα παιδιά και τα εγγόνια του, ένας ανιψιός, η έγκυος νύφη του και ένα νεογέννητο παιδί.

Η αυστηρή απόφαση του επιθεωρητή

Ο πολεοδομικός επιθεωρητής Πολ Φρίερ απέρριψε την προσφυγή και περιέγραψε την ανάπτυξη ως «κατάφωρη, περιφρονητική και εξόφθαλμη» περίπτωση σκόπιμης αυθαίρετης δόμησης.

Στην απόφασή του επισήμανε ότι ο Ντιλέινι γνώριζε πως απαιτούνταν άδεια και ότι η εξασφάλισή της ενδέχεται να μην ήταν εύκολη. Παρ’ όλα αυτά, προχώρησε πρώτα στην εγκατάσταση και επιχείρησε να τη νομιμοποιήσει εκ των υστέρων.

Ο επιθεωρητής έκρινε επίσης ότι η ανάπτυξη αλλοίωσε τον περιορισμένο και ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής, καθώς οι σκληρές επιφάνειες, τα τροχόσπιτα και οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις άλλαξαν σημαντικά την εικόνα του αγροτικού τοπίου.

Περιοχή με προστατευόμενα αμφίβια

Η έκταση φέρεται να αποτελεί ενδιαίτημα του μεγάλου λοφιοφόρου τρίτωνα, ενός προστατευόμενου είδους αμφιβίου στη Βρετανία.

Το περιβαλλοντικό στοιχείο προσέθεσε ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση, καθώς η κάλυψη του εδάφους με σκληρά υλικά και η αλλαγή της χρήσης του χώρου μπορούσαν να επηρεάσουν το φυσικό περιβάλλον.

Ο Ντιλέινι υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να επεκτείνει περαιτέρω τον οικισμό και ότι οι εγκαταστάσεις είχαν τοποθετηθεί πίσω από τη γραμμή των δέντρων, ώστε να περιορίζεται η οπτική τους επίδραση.

Οι ανησυχίες των κατοίκων

Κάτοικοι της γύρω περιοχής είχαν εκφράσει στο τοπικό κοινοτικό συμβούλιο ανησυχία για την αιφνίδια εγκατάσταση πολλών οικογενειών, αναφέροντας ότι δεν γνώριζαν ποιοι είχαν μετακινηθεί κοντά στα σπίτια τους.

Από την πλευρά του, ο Ντιλέινι υποστήριξε ότι δεν επιδίωκε να δημιουργήσει μεγαλύτερο καταυλισμό και ότι ζητούσε μόνο έναν σταθερό χώρο για την οικογένειά του.

Επικαλέστηκε ακόμη τα δικαιώματα των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνσή τους θα διατάρασσε τη σταθερότητα και την οικογενειακή τους ζωή.

Η αρμόδια τοπική αρχή αντέτεινε ότι η οικογένεια είχε δεσμούς με αδειοδοτημένους χώρους διαμονής και ότι δεν είχε αποδειχθεί πως, μετά την απομάκρυνση, θα ήταν αναγκασμένη να ζήσει στον δρόμο. Ο επιθεωρητής δήλωσε ότι δεν πείστηκε πως η εφαρμογή της εντολής θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε «διαβίωση στην άκρη του δρόμου».

Τρεις μήνες για την απομάκρυνση

Με βάση την τελική απόφαση, η οικογένεια έχει προθεσμία τριών μηνών για να απομακρύνει τα τροχόσπιτα και να σταματήσει την οικιστική χρήση της έκτασης.

Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία έξι μηνών για την αφαίρεση των σκληρών επιφανειών και την αποκατάσταση του αγροτεμαχίου στην προηγούμενη κατάστασή του.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη στέγασης των κοινοτήτων Travellers και στην απαίτηση τήρησης των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών κανόνων.

Οι δήμοι στην Αγγλία έχουν υποχρέωση να αξιολογούν τις στεγαστικές ανάγκες των κοινοτήτων Gypsies και Travellers και να τις λαμβάνουν υπόψη στον σχεδιασμό τους. Η υποχρέωση αυτή, ωστόσο, δεν επιτρέπει την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης μιας έκτασης χωρίς προηγούμενη άδεια.