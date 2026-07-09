Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 70χρονος χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα πάνω σε χαρτί, επιχειρώντας να απομακρύνει σφήκες.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και στη συνέχεια έφτασαν σε παρακείμενες αποθήκες και στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.886,56 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση φωτιάς και την πρόκληση πυρκαγιάς.

Η φωτιά είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 23 πυροσβέστες και εννέα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, ενώ είχε κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.

Λόγω των πυκνών καπνών είχε σταλεί μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα.

Η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα σε ύφεση, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση των εστιών και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.