Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και είχε ως αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να τραυματιστούν και να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί, τρία νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο. Επίσης, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα τέσσερα, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, σκαρπ και logistics στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τη φωτιά να είχε αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Την προανάκριση διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, που μετέβη στο σημείο, και αναμένεται να λάβει καταθέσεις από τους εργαζόμενους και τους τραυματίες προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην οδό Μεγαρίδος.