Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για τη μεγάλη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας τον τραυματισμό έντεκα ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Θερμές εργασίες με φλόγα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με θερμές εργασίες με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης.

Η φωτιά εκτιμάται ότι επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο, το οποίο βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η ισχυρή έκρηξη. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία, συγκέντρωσαν ευρήματα και εξετάζουν το σύνολο των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 07:40, σε χώρο συνεργείου και εμπορίας ανταλλακτικών στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Αρχικά σημειώθηκε μικρότερη έκρηξη και λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη, πολύ ισχυρότερη, από την οποία προκλήθηκαν οι περισσότεροι τραυματισμοί.

Έντεκα τραυματίες, τρεις διασωληνωμένοι

Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά έντεκα άνθρωποι, με τους τρεις να διασωληνώνονται. Έξι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο και άλλοι πέντε στο Αττικόν, ενώ σοβαρά εγκαυματίες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένες μονάδες.

Δύο από τους διασωληνωμένους νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Ο ένας από αυτούς, ηλικίας 41 ετών, έφερε εκτεταμένα εγκαύματα και πιθανό εισπνευστικό έγκαυμα.

Η επιχείρηση στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καταστράφηκε, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων συνεργείο αυτοκινήτων και αποθηκευτικοί χώροι. Συνολικά επηρεάστηκαν τέσσερις επιχειρήσεις.

Το 112 και η μεγάλη κινητοποίηση

Λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπές κυκλοφορίας και αποκλεισμό δρόμων γύρω από τη βιομηχανική ζώνη.

Στην κατάσβεση κινητοποιήθηκαν αρχικά 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Το έργο τους δυσχέραναν το μεγάλο θερμικό φορτίο, τα εύφλεκτα υλικά και η παρουσία του βυτιοφόρου προπανίου.

Η φωτιά οριοθετήθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στον χώρο για την πλήρη κατάσβεση και την ασφαλή έρευνα στα συντρίμμια.

Η προανάκριση συνεχίζεται υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί και οι ενέργειες που προηγήθηκαν της φωτιάς και της ισχυρής έκρηξης.