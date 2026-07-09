Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Σούπερ Καπ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Οι πρωταθλητές «κιτρινόμαυροι» και οι κυπελλούχοι Κρητικοί θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, με την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να επισημοποιηθεί την ημέρα και ώρα έναρξης του αγώνα.

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου (στις 20:00), με την ΑΕΚ να διεκδικεί το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας της και τον ΟΦΗ το πρώτο. Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με τρεις.

Το πρώτο Σούπερ Καπ διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών.

Το πιο πρόσφατο, που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια, φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026, με νικητή τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΟΦΗ (3-0).