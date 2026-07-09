Ισχυρές μπόρες έπληξαν την Αττική, με αρκετούς να αναρωτιούνται για τον καιρό που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες.

Ο Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Live News προχώρησε σε πρόγνωση, αναφέροντας ότι η ισχυρή βροχή σταμάτησε, ωστόσο αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες.

Συγκεκριμένα, αύριο Πέμπτη μπορεί να βρέξει στα βόρεια της Αττικής, ενώ αναμένονται μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως στα ορεινά.

Τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν επίσης, ότι ο καιρός δεν θα είναι άστατος το Σαββατοκύριακο, ενώ σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο ενδεχομένως μετά τις 20 Ιουλίου εμφανιστεί κύμα ζέστης στη χώρα.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών:

Πέμπτη 09-07-2026

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της δυτικής Πελοποννήσου και της Κρήτης οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και την Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 10-07-2026

Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 11-07-2026 και Κυριακή 12-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 4 μποφόρ) και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει, το Σάββατο στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.