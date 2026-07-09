Συνάντηση με τον πρώην Ευρωπαίο επίτροπο Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί είχε ο Αλέξης Τσίπρας, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην άνοδο της Ακροδεξιάς και στις προτεραιότητες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρισε τον Μοσκοβισί «παλαιό φίλο», υπενθυμίζοντας ότι οι δύο τους είχαν συνεργαστεί κατά τη δύσκολη περίοδο της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός και ο Γάλλος πολιτικός επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συναντήθηκα σήμερα με τον @pierremoscovici, παλαιό φίλο, με τον οποίο συμπορευτήκαμε στην πιο δύσκολη περίοδο της Ευρώπης: Εγώ ως Πρωθυπουργός και εκείνος ως Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών.

Μιλήσαμε για την σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με… pic.twitter.com/9FUwhFyCYx — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) July 9, 2026

Στο επίκεντρο η κρίση της Ευρώπης

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, οι δύο πολιτικοί συζήτησαν για τη σημερινή κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον πρώην πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή «υπαρξιακή κρίση» είναι εντονότερη από ποτέ.

Η συζήτηση αφορούσε επίσης την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προοδευτικές δυνάμεις και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών που θα απαντούν στις κοινωνικές ανισότητες και στην ανασφάλεια των πολιτών.

Ο Τσίπρας ενημέρωσε τον Μοσκοβισί για τους λόγους που οδήγησαν στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσιάζοντας τον νέο πολιτικό φορέα ως μέρος μιας προσπάθειας για ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Η ΕΛ.Α.Σ. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2026 και αυτοπροσδιορίζεται ως συμπαράταξη της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Το μήνυμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της Ακροδεξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν αρκεί να καταγγέλλουν το φαινόμενο, αλλά πρέπει να παρουσιάσουν σαφή προγραμματικό λόγο και συγκεκριμένες προτάσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.

«Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε απομάκρυνση από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που, κατά την εκτίμησή του, υιοθέτησαν τα ευρωπαϊκά κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, αποδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή και αφήνοντας πολιτικό χώρο στις ακροδεξιές δυνάμεις.

«Νέα ζοφερή κανονικότητα»

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η άνοδος της Ακροδεξιάς να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

«Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα, αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα –ζοφερή– κανονικότητα», προειδοποίησε.

Η συνάντηση με τον Πιερ Μοσκοβισί εντάσσεται στις επαφές που πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το μήνυμα που επιχείρησε να εκπέμψει είναι ότι η αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς περνά μέσα από ένα νέο κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο θα συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού δημοκρατικού μοντέλου.