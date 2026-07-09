Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της MRB, ενώ στη δεύτερη θέση παγιώνεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,8% στην πρόθεση ψήφου, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14,4%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 9,1%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 0,9%.

Την επιλογή «Άλλο Κόμμα» δήλωσε το 1,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ η «Αδιευκρίνιστη Ψήφος» διαμορφώνεται στο 18%. Από αυτό το ποσοστό, το «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» αντιστοιχεί στο 12,7%, ενώ το «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» φτάνει το 5,3%.

Η έρευνα καταγράφει επίσης τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, το 3,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα το έκανε «σίγουρα», ενώ το 11,9% απαντά «μάλλον».

Από την άλλη πλευρά, το 21% αναφέρει ότι «μάλλον όχι» θα στήριζε ένα τέτοιο πολιτικό εγχείρημα, ενώ η πλειονότητα των συμμετεχόντων, σε ποσοστό 57,8%, απαντά «σίγουρα όχι».