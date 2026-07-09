Ξεχειλίζει η οργή της οικογένειας στις Σέρρες που έλαβε τη σορό άλλου νεκρού, αντί για τον δικό της άνθρωπο, με συγγενείς να τονίζουν ότι πρόκειται για λάθος του νοσοκομείου, με τη διοίκηση να διατάζει ΕΔΕ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχαν πεθάνει δύο άνδρες, ένας 86χρονος χριστιανός από τις Σέρρες και ένας 79χρονος μουσουλμάνος από την Ξάνθη. Το νοσοκομείο όμως μπέρδεψε τις σορούς και στην οικογένεια του μουσουλμάνου φέρεται να παρέδωσε τη σορό του χριστιανού, η οποία και ετάφη σε μουσουλμανικό νεκροταφείο.

Το λάθος φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν η οικογένεια του χριστιανού πήγε να παραλάβει τη σορό και τότε διαπίστωσε ότι μπροστά τους είχαν έναν άγνωστο.

«Οι ευθύνες από το νοσοκομείο είναι, αυτοί που παρέδωσαν λάθος άτομο. Εμένα η ξαδέρφη που πήγε, πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο, και λέει “δεν είναι ο πατέρας μου”. Μετά είδαν τα ονόματα εκεί πέρα, και ήταν ένας από την Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν τον πήραν τον δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος», είπε συγγενής του 86χρονου στο Live News.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 86χρονου αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή της σορού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, ώστε να αποδειχτεί ότι είναι ο 86χρονος.

«Τώρα περιμένουμε να γίνει εκταφή στον θείο μου, για να τον φέρουν εδώ. Θα πάνε σήμερα η ξαδέρφη μου και τα ανίψια μου, να γίνει εκταφή, να τον αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταλαιπωρία γι’ αυτόν που πέθανε και δεν ησύχασε που λένε. Χθες μέχρι τις 00:00 η ώρα το βράδυ ήμασταν στο σπίτι και περιμέναμε λέμε “γιατί δεν τον έφεραν;”. Και τελικά παίρνει η ξαδέρφη τηλέφωνο και λέει ‘δεν μπορούμε να τον βρούμε”».